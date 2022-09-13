Avrupa Birliği’nden enerji krizine karşı tasarruf paketi açıklaması!

Bu ayrılıklara rağmen öneri kabul edilirse enerjide "karne uygulaması" doğrultusunda önemli bir adım atılacak. Öneri taslağı elektrik fiyatlarındaki dramatik yükselişin hanehalkı, küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerinde baskı yaptığını vurgulayarak adım atılmazsa daha ciddi sosyal ve ekonomik hasarlarla karşı karşıya kalınabileceği uyarısını yapıyor.