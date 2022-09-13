Korkunç işkenceler, istismar… Bu çocuk bakımevinde olanlar akıllara durgunluk veriyor

GERÇEK BAMBAŞKA

Kendi çocukları da dahil olmak üzere bakıma muhtaç çocuklarla ilgileniyor, çevredeki komşular tarafından temiz kalpli olarak görülüyorlar. Yıllardır aynı çevrede yaşamalarına rağmen hiçbir kimseyle en ufak bir tartışmaları bile yok. Yardıma muhtaç çocuklarla ilgilenmeleri kadınlara çevredekiler tarafından yıllarca pozitif ayrımcılık yapılmasına sebep oluyor. Ancak herkes büyük bir yanılgı içinde.

POLİS GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKE OLDU

22 Temmuz günü New Mexico'daki Curry Road 8.5'te büyük bir hareketlilik yaşandı. Üç kadının görev yaptığı çocuk bakımevine dair şikâyet alan polis memurları hızlıca binaya doğru hareket etti. Mahalledekilerin şaşkın bakışları eşliğinde binayı çevreleyen polis memurları, evden içeri adım attığında şoke edici bir görüntüyle karşılaştı. 29 yaşındaki Jamie Sena ile 37 yaşındaki Jayme Kushman'ın kız kardeşinin çocuğu da dahil olmak üzere en az 6 çocukla karşılaşan memurlar, bakımevinin kapısından içeri girdikleri anda gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.