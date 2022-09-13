Korkunç işkenceler, istismar… Bu çocuk bakımevinde olanlar akıllara durgunluk veriyor
Senelerdir çocuk bakımevi olarak bilinen evin önündeki polisler bölgedekilerin şaşkın bakışlarıyla karşılaşıyor. Dışarıdan bakınca sakinliğiyle ilgi çeken bu bina şu anda herkesi korkutuyor. Ortaya atılan iddialar tüyler ürpertiyor. Senelerdir bu evde yaşanan tüyler ürperten işkenceler akılalmaz istismarın boyutlarını gözler önüne serdi.
ABD'nin güneybatısındaki New Mexico eyaletindeki o mahallede siren sesleri yankılanırken bölge sakinleri büyük şaşkınlık yaşadı. Çocuk bakımevinde yaşananlarla ilgili ortaya atılan iddialar tüyler ürperten cinsten…
KOMŞULAR DEHŞETE KAPILDI
ABD'nin güneybatı kesimindeki New Mexico eyaletinde sessiz bir mahalle. 37 yaşındaki Jayme Kushman, 29 yaşındaki Jamie Sena ve 41 yaşındaki Lora Melancon, bölgenin en sakin sokaklarından birinde bir arada çalışan üç kadın. Ortak noktaları bir çocuk bakımevinde çalışmaları. Yaşları birbirine yakın bu üç kadın aynı zamanda çok yakın arkadaşlar.
GERÇEK BAMBAŞKA
Kendi çocukları da dahil olmak üzere bakıma muhtaç çocuklarla ilgileniyor, çevredeki komşular tarafından temiz kalpli olarak görülüyorlar. Yıllardır aynı çevrede yaşamalarına rağmen hiçbir kimseyle en ufak bir tartışmaları bile yok. Yardıma muhtaç çocuklarla ilgilenmeleri kadınlara çevredekiler tarafından yıllarca pozitif ayrımcılık yapılmasına sebep oluyor. Ancak herkes büyük bir yanılgı içinde.
POLİS GÖRDÜKLERİ KARŞISINDA ŞOKE OLDU
22 Temmuz günü New Mexico'daki Curry Road 8.5'te büyük bir hareketlilik yaşandı. Üç kadının görev yaptığı çocuk bakımevine dair şikâyet alan polis memurları hızlıca binaya doğru hareket etti. Mahalledekilerin şaşkın bakışları eşliğinde binayı çevreleyen polis memurları, evden içeri adım attığında şoke edici bir görüntüyle karşılaştı. 29 yaşındaki Jamie Sena ile 37 yaşındaki Jayme Kushman'ın kız kardeşinin çocuğu da dahil olmak üzere en az 6 çocukla karşılaşan memurlar, bakımevinin kapısından içeri girdikleri anda gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
TÜYLER ÜRPERTEN İSTİMAR
"Ekipler, ağır bir idrar kokusunun hakim olduğu evin pek çok odasında köpek dışkısıyla karşılaştı. Yapılan ilk araştırmanın sonuçları çarpıcıydı. Polis, çocuk bakımevi olarak bilinen binada görev yapan kadın görevlilerin çocuklara yıllarca istismarda bulunduklarını tespit etti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma istismarın tüyler ürperten boyutlarını ortaya çıkardı."
YATAKLARINA ZİNCİRLİYORLAR!
yaşayan çocuklardan bazıları geceleri yataklarına zincirleniyordu. Birçoğunun kolunda ciddi morluklar vardı. Yaramazlık yapan çocuklara hiç acımadan fiziksel şiddet uygulayan kadın görevliler onları kürekle dövüyordu.
İŞKENCENİN DOZU SÜREKLİ ARTIYOR
Kürekle şiddet uygulamak dışında bir başka cezalandırma yöntemi de köpek kafesleriydi. Sık sık aç bırakılan çocuklar ağlama krizine giriyor, yüksek sesle ağlayanlar bahçeye çıkartılıyordu. Bahçeye üstü çıplak bir şekilde çıkartılan çocuklar ceza olarak köpek kafeslerinde saatlerce tutuluyordu. Ancak korkunç işkenceler sadece bunlarla sınırlı değildi. Üstelik bu işkencelerin kanıtı da vardı.
İZLEDİKLERİ VİDEO GÖRÜNTÜLERİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Memurların yaptığı araştırmada elde edilen video görüntüleri, yıllarca çocuk bakımevinde yaşanan dehşeti gözler önüne seriyordu. Kendi kusmuğunda boğulmak üzere olan küçük bir çocuğun kameraya yansıdığı anları izleyen polis memurları dehşete düşmüştü. Burası bir bakımeviydi ve üç kadın görevli yıllarca burada görev alıyordu. Ancak bu bakımevinde çocuklar sokaklardan daha büyük bir tehlike içindeydi.
"Üstelik çocukların yıllarca maruz kaldığı istismarların birçoğu video kameralarıyla kayıt altına dahi alınmıştı. Daha önce çocuk bakımevinde kalan ancak sonra ayrılan gençlerle de iletişime geçen polis, ortaya çıkan tablo karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı."
23 SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYALAR
Tek tek çocuklarla ve daha önce bakımevinde kalan gençlerle iletişime geçen memurlar, yıllar içinde bakımevinde toplam 21 çocuğun istismara uğradığını ortaya çıkardı. Üç kadın ayrıca soruşturmaya engel olmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma gibi suçlamalarla daha suçlandı. Toplamda 23 suçlamayla karşı karşıya kalan üç kadın tutuklanarak hapishaneye gönderildi.
37 yaşındaki Jayme Kushman, 29 yaşındaki Jamie Sena ve 41 yaşındaki Lora Melancon'un birbirleriyle yakın arkadaş oldukları ve yıllarca istismara maruz kalan çocukların büyüdüklerinde polise gitmemeleri için onları tehdit ettikleri tespit edildi. Yıllarca çocuk istismarında bulunan ve çocukları köpek kafeslerine kilitleyip onları yataklara zincirleyen üç kadın hakkında açılan dava önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.
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