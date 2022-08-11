11 Ağustos 2022, Perşembe
İspanya'da karartma başladı! Enerji krizi derinleşiyor | Avrupa'da kara kış paniği
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sonrası yaşanan restleşmenin ardından Avrupa ülkeleri büyük bir enerji krizi yaşıyor. Yaşanan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinden gelen ilginç enerji tasarrufu açıklamalarına yenileri eklendi. İspanya'da karartma başladı. Kara kışa hazırlanan Almanya sıcak sudan vazgeçip kamu binalarını karartmaya karar vermişti.
Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 10:50
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