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İspanya'da karartma başladı! Enerji krizi derinleşiyor | Avrupa'da kara kış paniği

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sonrası yaşanan restleşmenin ardından Avrupa ülkeleri büyük bir enerji krizi yaşıyor. Yaşanan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinden gelen ilginç enerji tasarrufu açıklamalarına yenileri eklendi. İspanya'da karartma başladı. Kara kışa hazırlanan Almanya sıcak sudan vazgeçip kamu binalarını karartmaya karar vermişti.

Giriş Tarihi: 11.08.2022 10:50 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 10:50
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İspanya’da karartma başladı! Enerji krizi derinleşiyor | Avrupa’da kara kış paniği

Rusya ile restleşmenin faturası ağır oldu. Avrupa ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Kara kışa kazırlanan Almanya'dan sonra İspanya'dan da yeni tasarruf önlemleri geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İspanya’da karartma başladı! Enerji krizi derinleşiyor | Avrupa’da kara kış paniği

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

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İspanya’da karartma başladı! Enerji krizi derinleşiyor | Avrupa’da kara kış paniği

Ülkede belirsizliklere ve tartışmalara yol açan planın ilk gününde, uygulamada aksaklıklar olduğu görüldü.

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İspanya’da karartma başladı! Enerji krizi derinleşiyor | Avrupa’da kara kış paniği

KLİMA DERECESİ SINIRLANDIRILDI IŞIKLAR KAPATILDI

Enerji tasarrufu kapsamında, kamu binalarında, ticari alanlarda, büyük mağazalarda, havaalanları, tren ve otobüs garları gibi ulaşım altyapılarında, kültürel alanlarda, otellerde klima kullanımının yaz boyunca 27 derece ile sınırlandırılması, ayrıca saat 22.00'dan sonra kamu binaları, mağazalar ve alışveriş merkezlerinin vitrinlerinin ışıklarının kapatılması gerekiyor.

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İspanya’da karartma başladı! Enerji krizi derinleşiyor | Avrupa’da kara kış paniği

Yeni kurallara bazı yerlerde uyulduğu bazılarında ise uyulmadığı dikkati çekti.