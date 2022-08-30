İtalya'da vatandaş ekmek ve süt kuyruğunda! Avrupa'da gıda krizi
Rusya-Ukrayna savaşıyla artan küresel kriz Avrupa ülkelerini derinden etkiledi. İtalya'nın metropol kenti Milano'da insanlar gıda yardımı için uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı İtalyanlar yaşadıkları sıkıntıların sorumlusu olarak AB'yi gösterirken, kimileri de Roma yönetimini işaret etti. Avrupa'da büyüyen kriz nedeniyle devletten yardım isteyenler saatlerce uzun kuyruklar bekliyor.
İtalya'nın Milano kentinde, gıda yardımı alabilmek için sıraya giren insanlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İTALYA'DA VATANDAŞ EKMEK VE SÜT KUYRUĞUNDA | VİDEO
Devletten yeterli yardımı alamayan insanlar, yardım paketlerini almak için saatlerce sıra bekliyor.
"EKMEK VE SÜT İÇİN KUYRUK..."
Senato Başkanlığı'nın eski sözcüsü gazeteci Giorgio La Porta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalya'da yaşananları gözler önüne serdi.
La Porta yaptığı açıklamada, "Bu, bir aydan kısa bir süre içinde hükümete girecek olanlara miras kalacak olan bir İtalya. Ekmek ve süt için Milano'da kilometrelerce kuyruk." ifadelerine yer verdi.
İtalyan siyasetinin yanlış uygulamalarının yanı sıra, yöneticilere yönelik eleştirisini de ekleyen La Porta, "Ama kitaplar, Draghi'nin yönetiminde ATM'lerin banknot dağıttığını yazacak" dedi.
Ukrayna'nın, Karadeniz limanlarından çıkartılamayan 20 milyon tonun üzerindeki tahılının da krizi tırmandırması İtalya'yı etkiledi.
ERZAK İÇİN SAATLERCE BEKLEDİLER
Milano kentinde yüzlerce İtalyan vatandaşı, erzak temin edebilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bazı İtalyanlar, yaşananlardan hem Avrupa Birliği'ni hem de Roma yönetimini sorumlu tutuyor.
İtalya'da metrelerce uzunlukta gıda yardımı kuyruğu oluştu. Kuyruktakilerin, gıda alabilmek için saatlerce beklemek zorunda kaldığı anlar kameraya yansıdı.
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