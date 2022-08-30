İtalya’da vatandaş ekmek ve süt kuyruğunda! Avrupa’da gıda krizi

"EKMEK VE SÜT İÇİN KUYRUK..."

Senato Başkanlığı'nın eski sözcüsü gazeteci Giorgio La Porta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalya'da yaşananları gözler önüne serdi.

La Porta yaptığı açıklamada, "Bu, bir aydan kısa bir süre içinde hükümete girecek olanlara miras kalacak olan bir İtalya. Ekmek ve süt için Milano'da kilometrelerce kuyruk." ifadelerine yer verdi.