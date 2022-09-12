Enerji krizine “Komşunu şikayet” çözümü! İhbar edene 200 Frank ödül

Rusya'nın vanayı kısmasıyla enerji krizine sürüklenen Avrupa, kışı atlatabilmek için sıra dışı yöntemlere başvuruyor. Krize karşı acı reçeteler uygulayan ülkelerden biri olan İsviçre'de, "Doğalgazı fazla kullanan komşunu ihbar et" kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda evini 19 derecenin üstünde ısıtanları şikayet edenlere200 frank para ödülü verilecek.

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