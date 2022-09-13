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Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth'i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.09.2022 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022
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Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

İngiltere eski Başbakanı Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetmeden iki gün önce gerçekleştirdiği son görüşmeyi "Ne kadar hasta olduğu göz önüne alındığında bu kadar parlak ve odaklanmış olması çok şaşırtıcıydı. Oldukça duygusal bir andı." sözleriyle anlattı.

İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth ile ölümünden iki gün önce yaptığı son görüşmeyi anlattı.

Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

Johnson geçen hafta salı günü İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss atanmadan önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne giderek Kraliçe'ye istifasını sunmuştu.

Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

Johnson BBC'ye verdiği demeçte Kraliçe'nin "görev duygusundan" etkilendiğini, Kraliçe sayesinde İngiliz monarşisinin ayakta kalacağını düşündüğünü söyledi.

Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

İstifasını sunduğu son görüşmeyi anlatan Johnson, "Ne kadar hasta olduğu göz önüne alındığında bu kadar parlak ve odaklanmış olması çok şaşırtıcıydı. Oldukça duygusal bir andı." dedi.

Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

Her başbakan gibi, Johnson da ulusal öneme sahip meseleler hakkında bilgilendirmek için Kraliçe ile haftalık olarak görüşme gerçekleştirdi.

Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

Kraliçe ile görüşmelere katılmak için çok meşgul değil miydiniz? sorusunu yanıtlayan Johson, "Hayır, şaka yapıyor olmalısın.

Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

Onunla görüşmek her şeyden daha harika bir mola ve huzurlu oluyordu." ifadelerini kullandı.

Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

Diğer yandan Başbakan ve Kraliçe'nin pandemi dönemindeki görüşmeleri çevrimiçi yapıldı.

Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

Johnson'a Kraliçe'nin ölümüne nasıl tepki verdiği sorulduğunda, "Bu biraz açıklanamayan aşırı bir duygu.

Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth’i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı

Tamamen kişisel olarak konuşursak, benim için devasa bir şeydi" dedi.

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