Ölümünden iki gün önce görüşmüştü! Kraliçe Elizabeth'i son gören isimlerden Boris Johnson anlattı: Duygusal bir andı
İngiltere eski Başbakanı Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetmeden iki gün önce gerçekleştirdiği son görüşmeyi "Ne kadar hasta olduğu göz önüne alındığında bu kadar parlak ve odaklanmış olması çok şaşırtıcıydı. Oldukça duygusal bir andı." sözleriyle anlattı.
İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth ile ölümünden iki gün önce yaptığı son görüşmeyi anlattı.
Johnson geçen hafta salı günü İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss atanmadan önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'ne giderek Kraliçe'ye istifasını sunmuştu.
Johnson BBC'ye verdiği demeçte Kraliçe'nin "görev duygusundan" etkilendiğini, Kraliçe sayesinde İngiliz monarşisinin ayakta kalacağını düşündüğünü söyledi.
İstifasını sunduğu son görüşmeyi anlatan Johnson, "Ne kadar hasta olduğu göz önüne alındığında bu kadar parlak ve odaklanmış olması çok şaşırtıcıydı. Oldukça duygusal bir andı." dedi.
Her başbakan gibi, Johnson da ulusal öneme sahip meseleler hakkında bilgilendirmek için Kraliçe ile haftalık olarak görüşme gerçekleştirdi.
Kraliçe ile görüşmelere katılmak için çok meşgul değil miydiniz? sorusunu yanıtlayan Johson, "Hayır, şaka yapıyor olmalısın.
Onunla görüşmek her şeyden daha harika bir mola ve huzurlu oluyordu." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Başbakan ve Kraliçe'nin pandemi dönemindeki görüşmeleri çevrimiçi yapıldı.
Johnson'a Kraliçe'nin ölümüne nasıl tepki verdiği sorulduğunda, "Bu biraz açıklanamayan aşırı bir duygu.
Tamamen kişisel olarak konuşursak, benim için devasa bir şeydi" dedi.
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