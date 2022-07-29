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Almanya'da kriz büyüyor! Berlin'de karartma başladı | Soğuk duş çağrısı

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Almanya’da kriz büyüyor! Berlin’de karartma başladı | Soğuk duş çağrısı

Avrupa'daki ekonomisi en güçlü ülkelerden Almanya da gaz krizine direnemiyor. Enerjideki sıkıntılar nedeniyle karartmalar başlarken, kış öncesi soğuk duş çağrısı da geldi. Berlin Dom Kilisesi, Lustgarten, Reiterstandbild Friedrich II. Unter den Linden ve Zeughaus yer aldı.

Almanya'nın Hannover kenti, Rusya kaynaklı doğalgaz krizi nedeniyle tüm kamu binalarında ısıtmayı kapattı ve soğuk duşlara geçti. Rusya, Almanya'nın gaz arzını önemli ölçüde azalttıktan sonra Hannover kenti sıcak suyu kapatan ilk büyük şehir oldu.

SICAK SU ARTIK YOK

Almanya'nın kuzeyindeki Hannover kenti, enerji tasarrufu amacıyla kamu binalarında veya yüzme havuzlarında, spor salonlarında ve spor salonlarındaki duşlarda el yıkamak için sıcak suyun artık mevcut olmayacağına karar verdi.

BİNALARDA GECE IŞIK YOK

BBC'nin haberine göre enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler de kapatılıyor ve belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de gaz ve elektrik fiyatlarının artmasının ardından enerji tasarrufu için kamuya ait birçok bina gece ışıklandırılmayacak.

Işıklandırılmayacak olan bina ve anıtların ilk kademesinde, Berlin Dom Kilisesi, Lustgarten, Reiterstandbild Friedrich II. Unter den Linden ve Zeughaus yer aldı.

GAZ KITLIĞI!

Belediye Başkanı Belit Onay, hedefin büyük şehirler için önemli bir zorluk teşkil eden "yaklaşan gaz kıtlığına" tepki olarak şehrin enerji tüketimini yüzde 15 azaltmak olduğunu söyledi.

MAKSİMUM 20 DERECE SINIRI!

Kurallar ısıtma için de geçerli. Kamu binalarında her yıl nisan ayından eylül ayının sonuna kadar ısıtma yapılmayacak, oda sıcaklıkları yılın geri kalanında maksimum 20 derece ile sınırlı olacak.

Almanlara kapsamlı gaz azaltma önlemleri ve enerji faturalarında ek ücretler beklemeleri söylendi. AB, bu kış Rus gazına olan talebi yüzde 15 oranında düşürmeyi kabul etti.

TÜRKİYE'DE DEPOLAR DOLU

Avrupa gaz kıtlığı nedeniyle kış öncesi çözüm arayışına girerken, depoların da boş olduğu ortaya çıktı. AB üyesi ülkelerden 18'inde depolama tesisi var. Bunların içinde en fazla doğalgazı yılda 92 milyar metreküple Almanya tüketiyor. Ülkedeki depoda sadece 24 milyar metreküp gaz var. Depoların doluluk seviyesi ise yüzde 66. İtalya'da deponun yüzde 70'i, Hollanda'da 62'si, Fransa'da 75'i dolu. Ancak bu ülkeler tükettikleri gazın yalnızca çeyreğini depolayabiliyor.

Almanya'da yıllık tüketim 92 milyar metreküp… Depo kapasitesi 24 milyar metreküp. Yaklaşık 20 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesine sahip İtalya'nın tüketimi ise yıllık 71 milyar metreküp düzeyinde bulunuyor.

Ortalama 14 milyar metreküp doğalgaz depolayabilen Hollanda'nın yıllık tüketimi ise 44 milyar metreküp olarak hesaplanıyor. Fransa'da depolama kapasitesi yaklaşık 13 milyar metreküp. Yıllık tüketim ise 40 milyar metreküpü buluyor. Kremlin'in kış aylarında arzı kesmesi durumunda Avrupa'da en az arz açığının 45 milyar metreküpe kadar çıkacağı belirtiliyor. Bu miktar, ağustos başı ve mart sonu arasında Avrupa'nın ortalama gaz tüketiminin yüzde 15'ine tekabül ediyor.

TUZ GÖLÜ KIŞA HAZIR

Türkiye'de ise yeraltı doğalgaz depolama tesislerinde kışa hazırlıklar tamamlanmış vaziyette… Her biri Eyfel Kulesi yüksekliğinde olan 12 adet suni mağaraları ve 1 milyar 200 milyon metreküp kapasitesi olan Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi, yüzde 100 dolu şekilde kışa hazırlanıyor.
BOTAŞ Tuz Gölü Tesisi İşletme Müdürü İbrahim Kaymaz "Tesisimiz, 1,2 milyar depolama kapasitesi ve yüzde 100 doluluk oranı ile 2022-2023 geri üretim sezonuna hazır halde" dedi.

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