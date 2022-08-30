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İtalya'da vatandaş ekmek ve süt kuyruğunda! Avrupa'da gıda krizi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.08.2022 12:58
Rusya-Ukrayna savaşıyla artan küresel kriz Avrupa ülkelerini derinden etkiledi. İtalya'nın metropol kenti Milano'da insanlar gıda yardımı için uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı İtalyanlar yaşadıkları sıkıntıların sorumlusu olarak AB'yi gösterirken, kimileri de Roma yönetimini işaret etti. Avrupa'da büyüyen kriz nedeniyle devletten yardım isteyenler saatlerce uzun kuyruklar bekliyor.
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