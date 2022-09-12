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İsviçre'de "komşunu şikayet et" rezilliği! Hükümet ısınan vatandaşını cezalandıracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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İsviçre’de komşunu şikayet et rezilliği! Hükümet ısınan vatandaşını cezalandıracak

Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi Avrupa'da İspanya, Almanya ve İtalya'nın ardından İsviçre'yi de derinden etkiledi. Gece karartmaları, soğuk duş açıklamaları ve İtalya'daki gıda krizinin ardından İsviçre "komşunu şikayet et" uygulaması başlattı. Evini 19 derecenin üstünde bir sıcaklıkla ısıtanları şikayet edenler 200 Frank ile ödüllendirilecek.

Rusya'nın kendine yaptırım uygulayan ülkelere gazı kesmesi Avrupa'da büyük bir krizin yaşanmasına neden oldu. Enerji sorunu birçok ülkeyi etkilerken bazıları akşamları ışıkları kapatma kararı aldı. Almanya, İspanya ve İtalya'nın ardından İsviçre de çarpıcı bir uygulamaya gitti.

"KOMŞUNU ŞİKAYET ET"

Rusya'nın vanayı kısmasıyla enerji krizine sürüklenen Avrupa, kışı atlatabilmek için sıra dışı yöntemlere başvuruyor.

Krize karşı acı reçeteler uygulayan ülkelerden biri olan İsviçre'de, "Doğalgazı fazla kullanan komşunu ihbar et" kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda evini 19 derecenin üstünde ısıtanları şikayet edenlere 200 frank para ödülü verilecek.

Enerji krizine ihbar çözümü! ENERJİ KRİZİNE İHBAR ÇÖZÜMÜ!

ALMANYA'DA BİNALARDA GECE IŞIK YOK

Avrupa'daki ekonomisi en güçlü ülkelerden Almanya da gaz krizine direnemiyor. Enerjideki sıkıntılar nedeniyle karartmalar başlarken, kış öncesi soğuk duş çağrısı da geldi. Berlin Dom Kilisesi, Lustgarten, Reiterstandbild Friedrich II. Unter den Linden ve Zeughaus yer aldı.

Almanya'nın Hannover kenti, Rusya kaynaklı doğalgaz krizi nedeniyle tüm kamu binalarında ısıtmayı kapattı ve soğuk duşlara geçti.

Rusya, Almanya'nın gaz arzını önemli ölçüde azalttıktan sonra Hannover kenti sıcak suyu kapatan ilk büyük şehir oldu.

BBC'nin haberine göre enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler de kapatılıyor ve belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.

İSPANYA'DA KARARTMA BAŞLADI

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sonrası yaşanan restleşmenin ardından Avrupa ülkeleri büyük bir enerji krizi yaşıyor. Yaşanan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinden gelen ilginç enerji tasarrufu açıklamalarına yenileri eklendi. İspanya'da karartma başladı. Kara kışa hazırlanan Almanya sıcak sudan vazgeçip kamu binalarını karartmaya karar vermişti.

Rusya ile restleşmenin faturası ağır oldu. Avrupa ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Kara kışa kazırlanan Almanya'dan sonra İspanya'dan da yeni tasarruf önlemleri geldi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.

İTALYA'DA EKMEK SÜT KUYRUĞU

Rusya-Ukrayna savaşıyla artan küresel kriz Avrupa ülkelerini derinden etkiledi. İtalya'nın metropol kenti Milano'da insanlar gıda yardımı için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı İtalyanlar yaşadıkları sıkıntıların sorumlusu olarak AB'yi gösterirken, kimileri de Roma yönetimini işaret etti. Avrupa'da büyüyen kriz nedeniyle devletten yardım isteyenler saatlerce uzun kuyruklar bekliyor.

Senato Başkanlığı'nın eski sözcüsü gazeteci Giorgio La Porta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalya'da yaşananları gözler önüne serdi.

La Porta yaptığı açıklamada, "Bu, bir aydan kısa bir süre içinde hükümete girecek olanlara miras kalacak olan bir İtalya. Ekmek ve süt için Milano'da kilometrelerce kuyruk." ifadelerine yer verdi.

İtalya’da vatandaş ekmek ve süt kuyruğunda İTALYA'DA VATANDAŞ EKMEK VE SÜT KUYRUĞUNDA

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İtalya’da vatandaş ekmek ve süt kuyruğunda İTALYA'DA VATANDAŞ EKMEK VE SÜT KUYRUĞUNDA

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