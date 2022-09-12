İsviçre'de "komşunu şikayet et" rezilliği! Hükümet ısınan vatandaşını cezalandıracak
Rusya-Ukrayna savaşıyla başlayan enerji krizi Avrupa'da İspanya, Almanya ve İtalya'nın ardından İsviçre'yi de derinden etkiledi. Gece karartmaları, soğuk duş açıklamaları ve İtalya'daki gıda krizinin ardından İsviçre "komşunu şikayet et" uygulaması başlattı. Evini 19 derecenin üstünde bir sıcaklıkla ısıtanları şikayet edenler 200 Frank ile ödüllendirilecek.
"KOMŞUNU ŞİKAYET ET"
Rusya'nın vanayı kısmasıyla enerji krizine sürüklenen Avrupa, kışı atlatabilmek için sıra dışı yöntemlere başvuruyor.
Krize karşı acı reçeteler uygulayan ülkelerden biri olan İsviçre'de, "Doğalgazı fazla kullanan komşunu ihbar et" kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda evini 19 derecenin üstünde ısıtanları şikayet edenlere 200 frank para ödülü verilecek.
ALMANYA'DA BİNALARDA GECE IŞIK YOK
Avrupa'daki ekonomisi en güçlü ülkelerden Almanya da gaz krizine direnemiyor. Enerjideki sıkıntılar nedeniyle karartmalar başlarken, kış öncesi soğuk duş çağrısı da geldi. Berlin Dom Kilisesi, Lustgarten, Reiterstandbild Friedrich II. Unter den Linden ve Zeughaus yer aldı.
Almanya'nın Hannover kenti, Rusya kaynaklı doğalgaz krizi nedeniyle tüm kamu binalarında ısıtmayı kapattı ve soğuk duşlara geçti.
Rusya, Almanya'nın gaz arzını önemli ölçüde azalttıktan sonra Hannover kenti sıcak suyu kapatan ilk büyük şehir oldu.
BBC'nin haberine göre enerji tasarrufu için halka açık çeşmeler de kapatılıyor ve belediye binası ve müzeler gibi büyük binalarda gece ışıkları olmayacak.
İSPANYA'DA KARARTMA BAŞLADI
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş sonrası yaşanan restleşmenin ardından Avrupa ülkeleri büyük bir enerji krizi yaşıyor. Yaşanan enerji krizi nedeniyle Avrupa ülkelerinden gelen ilginç enerji tasarrufu açıklamalarına yenileri eklendi. İspanya'da karartma başladı. Kara kışa hazırlanan Almanya sıcak sudan vazgeçip kamu binalarını karartmaya karar vermişti.
Rusya ile restleşmenin faturası ağır oldu. Avrupa ciddi bir enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Kara kışa kazırlanan Almanya'dan sonra İspanya'dan da yeni tasarruf önlemleri geldi.
İspanya'da sol koalisyon hükümetinin enerji tasarruf planı yürürlüğe girdi.
İTALYA'DA EKMEK SÜT KUYRUĞU
Rusya-Ukrayna savaşıyla artan küresel kriz Avrupa ülkelerini derinden etkiledi. İtalya'nın metropol kenti Milano'da insanlar gıda yardımı için uzun kuyruklar oluşturdu.
Bazı İtalyanlar yaşadıkları sıkıntıların sorumlusu olarak AB'yi gösterirken, kimileri de Roma yönetimini işaret etti. Avrupa'da büyüyen kriz nedeniyle devletten yardım isteyenler saatlerce uzun kuyruklar bekliyor.
Senato Başkanlığı'nın eski sözcüsü gazeteci Giorgio La Porta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İtalya'da yaşananları gözler önüne serdi.
La Porta yaptığı açıklamada, "Bu, bir aydan kısa bir süre içinde hükümete girecek olanlara miras kalacak olan bir İtalya. Ekmek ve süt için Milano'da kilometrelerce kuyruk." ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? 2022 emekli promosyon ödemeleri ne zaman bitiyor? Akbank, Yapı Kredi, TEB...
- e-Devlet'ten başvurana 2.337 TL ödeme! Çocuğu olanlar yararlanabilecek! SED yardımı başvuru ekranı: O şartları taşıyanlar...
- JGK 7.500 sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru ekranı: Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 12-26 Eylül tarihleri...
- Açık Öğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL yeni dönem kayıtları başladı mı? İşte takvim...
- İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 12 Eylül Pazartesi İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray İETT bedava mı?
- AÖL kayıt yenileme ne zaman, ayın kaçında bitiyor? 2022-2023 Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz toplantısı hangi tarihte düzenlenecek?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı?
- Asgari ücret zammında kritik detay! İşte yeni asgari ücret tahmini: 7.500 TL olacak mı? Düzenlemeye göre...
- Okullar ne zaman, saat kaçta açılacak? 2022 Yarın okullar açılıyor mu? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- Masterchef Hamza'nın sağlık durumu nasıl, elendi mi? Masterchef Hamza neden yok, diskalifiye mi oldu? Açıklama geldi...
- Eylül'den sonra Ocak müjdesi geldi! Emekliye 10 bin TL üzerinde promosyon! SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde...