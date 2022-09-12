İsviçre'de "komşunu şikayet et" rezilliği! Hükümet ısınan vatandaşını cezalandıracak

Rusya'nın kendine yaptırım uygulayan ülkelere gazı kesmesi Avrupa'da büyük bir krizin yaşanmasına neden oldu. Enerji sorunu birçok ülkeyi etkilerken bazıları akşamları ışıkları kapatma kararı aldı. Almanya, İspanya ve İtalya'nın ardından İsviçre de çarpıcı bir uygulamaya gitti.