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İngiltere’de iki parlamento kanadı Kral Charles’a taziyelerini iletti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.09.2022
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İngiltere’de iki parlamento kanadı Kral Charles’a taziyelerini iletti

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Westminster Hall’da her iki parlamento kanadı da Kral III. Charles’a Kraliçe’nin ölümü nedeniyle resmi taziyelerini iletti.

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