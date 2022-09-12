12 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Prens Harry'den Kraliçe’ye veda: Tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz

Prens Harry'den Kraliçe’ye veda: Tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
ABONE OL
Prens Harry’den Kraliçe’ye veda: Tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Sussex Dükü Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth için veda mesajı yayınladı. Harry mesajında, “Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Sussex Dükü Prens Harry, Kraliçe II. Elizabeth için veda mesajı paylaştı.

"SANA SONSUZA KADAR MİNNETTARIM"

Harry, mesajında, "Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım" dedi.

"ŞİMDİDEN ÇOK ÖZLENDİNİZ"

Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'e veda mesajında, Kraliçe ile çocukluğundan yetişkinliğine yaşadığı anlar için minnettar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Büyükanne, bu son ayrılık bize büyük bir hüzün getirse de sonsuza dek sana minnettarım. Sevgili karımla tanıştın ve sevgili torunlarına sarıldın. Sizinle paylaştığım bu zamanları ve aradaki diğer birçok özel anları mutlulukla anıyorum. Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Gülümsemeniz için teşekkür ederim. Büyükbabamla (Prens Philip) artık barış içinde bir arada olduğunuzu bilerek gülümsüyoruz."

300 yıl sonra bir ilk! Dikkat çeken kurşun tabut detayı 300 YIL SONRA BİR İLK! DİKKAT ÇEKEN KURŞUN TABUT DETAYI
Kral III. Charles’tan Prens Harry’e ültimatom KRAL III. CHARLES'TAN PRENS HARRY'E ÜLTİMATOM
Elizabeth kanını neden yanında taşıyordu? ELİZABETH KANINI NEDEN YANINDA TAŞIYORDU?
Başkan Erdoğan’dan Elizabeth için taziye mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ELİZABETH İÇİN TAZİYE MESAJI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA