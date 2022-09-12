Prens Harry'den Kraliçe’ye veda: Tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Sussex Dükü Prens Harry, büyükannesi Kraliçe 2. Elizabeth için veda mesajı yayınladı. Harry mesajında, “Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Sussex Dükü Prens Harry, Kraliçe II. Elizabeth için veda mesajı paylaştı.
"SANA SONSUZA KADAR MİNNETTARIM"
Harry, mesajında, "Büyükanne, sana sonsuza kadar minnettarım" dedi.
"ŞİMDİDEN ÇOK ÖZLENDİNİZ"
Prens Harry, Kraliçe 2. Elizabeth'e veda mesajında, Kraliçe ile çocukluğundan yetişkinliğine yaşadığı anlar için minnettar olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Büyükanne, bu son ayrılık bize büyük bir hüzün getirse de sonsuza dek sana minnettarım. Sevgili karımla tanıştın ve sevgili torunlarına sarıldın. Sizinle paylaştığım bu zamanları ve aradaki diğer birçok özel anları mutlulukla anıyorum. Sadece bizim tarafımızdan değil, tüm dünya tarafından şimdiden çok özlendiniz. Şimdi babamı Kral III. Charles olarak yeni rolüyle onurlandırıyoruz. Hizmete olan bağlılığınız için teşekkür ederiz. Tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Gülümsemeniz için teşekkür ederim. Büyükbabamla (Prens Philip) artık barış içinde bir arada olduğunuzu bilerek gülümsüyoruz."
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