Son dakika: Dünyayı sarsan Darya Dugina suikastının şifreleri şoke etti: Casuslar apartmanı! Bombayı Natalya hazırlamış

Darya'nın yaşadığı apartmanın alt katında daire kiraladı. Genç kadını adım adım takip etmeye başladı. Bombalı düzeneği, patlayıcı uzmanı olan Vovk hazırladı. İkili suikattan sonra Estonya'ya kaldı. İki çocuk annesi olan Vovk'un son olarak Avusturya'da görüldüğü iddiası ortaya atıldı.