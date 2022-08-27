Son dakika: Dünyayı sarsan Darya Dugina suikastının şifreleri şoke etti: Casuslar apartmanı! Bombayı Natalya hazırlamış
Son dakika haberi... Darya Dugina suikastı, tüm dünyanın gündemine oturdu. Dugina'nın katili Ukraynalı ajanlar Natalya Vovk ve Sofia Mihaylovn çıktı. Ajanlar hakkında yeni iddialar ortaya atıldı. Buna göre ikili, Dugina'nın alt katında daire kiraladı. Bombayı da patlayıcı uzmanı Vovk hazırladı. İşte suikastın detayları...
Rusya, Putin'in fikir babası Aleksandr Dugin'in kızı Darya'ya yapılan suikastla sarsıldı!
Geçtiğimiz hafta katıldığı festivalden ayrıldığı sırada aracında bombalı saldırıya uğrayan Darya, kurtarılamadı.
Rusya istihbaratı (FSB), Ukrayna gizli servisini suçladı. Suikastın şifreleri ise şok etkisi yarattı.
Buna göre sınırı anne kız kılığında geçen Ukraynalı ajanlar Natalya Vovk ile Shaban Sofia Mihaylovn, bir ay boyunca Darya'yı takibe aldı.
BABA İDDİALARI YALANLADI
Shaban Sofia Mihaylovn
Olayın yaşandığı gün de aracına bombalı düzeneği yerleştirmeyi başardı.
Soruşturma sürerken yeni detaylara ulaşıldı. Öyle ki iki ajan, Mini Cooper'la sınırı geçtikten sonra soluğu Moskova'da aldı.
Rus haber ajansı RIA Novosti ise Natalya Vovk'un babasıyla röportaj yaptı. Babanın sözleri kafa karıştırdı: Kızım Ukrayna ordusunda görev aldı. Sağlık sorunları nedeniyle ordudan ayrıldı. Ancak söz konusu saldırıyı o yapmadı! Mini Cooper'daki görüntüler eski!
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