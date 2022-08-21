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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in akıl hocası Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina öldürüldü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2022 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in akıl hocası Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina öldürüldü

Son dakika haberine göre Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanlarından olan ve Putin'e akıl hocalığı yaptığı bilinen Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Dugin'in kızı, içinde bulunduğu aracın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Saldırı, Moskova'nın Odintsova bölgesinde meydana geldi. Darya Dugina'nın olay sırasında aracıyla evine doğru gittiği kaydedildi.

Ancak Rus medyasında yer alan bazı haberlere göre, bombalı suikastin asıl hedefinin Aleksandr Dugin'di.

Kızıyla birlikte bir organizasyondan dönen Dugin'in, son anda kızının aracına binmekten vazgeçip farklı bir araçla dönmeye karar verdiği ve bu sayede suikastten kurtulduğu belirtiliyor.

PUTİN'İN BEYNİ

Aleksandr Dugin, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "beyni" olarak da tanımlanan milliyetçi bir isim.

Saldırıda hayatını kaybeden 30 yaşındaki Darya Dugina da babası gibi Ukrayna'nın işgaline verdiği destekle biliniyor.

Darya Dugina, ABD ve İngiltere tarafından, online dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle yaptırımlara maruz kalmıştı.

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