Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in akıl hocası Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina öldürüldü

Ancak Rus medyasında yer alan bazı haberlere göre, bombalı suikastin asıl hedefinin Aleksandr Dugin'di.

Kızıyla birlikte bir organizasyondan dönen Dugin'in, son anda kızının aracına binmekten vazgeçip farklı bir araçla dönmeye karar verdiği ve bu sayede suikastten kurtulduğu belirtiliyor.