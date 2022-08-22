Dugina'nın yakın arkadaşı suikastın olası nedenlerini A Haber'de anlattı: Rusya-Türkiye ilişkileri mi hedef alınıyor?
Rusya Federal Güvenlik Servisi , Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina’yı öldürdüğünü açıkladığı kadının Rusya’daki bazı görüntülerini paylaştı. Gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Dugina'nın yakın arkadaşı Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Perinçek, Atlantik cephesinin suikasttaki rolüne vurgu yaptı. Atlantik cephesinin savaşın bitmesini istemediğini vurgulayan Perinçek, "Bakan Çavuşoğlu, bazı NATO ülkelerinin savaşın bitmesini istemediğini söylemişti. Provokasyonlarla şiddeti artıyırolar işin rengini değiştiriyorlar. Hedef olan kurbanların hangi alanlarda çalıştığı önemli? Dugina, Türkiye ile ilişkileri kuvvetli birisiydi. Bu suikast Rusya’da kavga, Türk-Rus ilişkilerine yönelik bir sabotaj, ilişkileri sekteye uğratmak olabilir." dedi.
Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.
MEHMET PERİNÇEK'İN DUGİNA SUİKASTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Rusya İstihbaratı, olayı gerçekleştiren kişinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Rusya, Vovk'un keşif ve kaçış görüntülerinin yer aldığı videoyu dünya basınına servis etmişti.
DUGİNA'NIN ARKADAŞI SUİKASTI A HABER'DE ANLATTI
Gelişmelere ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan Dugina'nın da yakın arkadaşı olan Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Perinçek, Atlantik cephesinin suikasttaki rolüne vurgu yaptı.
Rusya'nın bugün önemli bulgular açıkladığını vurgulayan Perinçek, "Resmi ağızlardan ifade edildi. Bombayı koyan kişinin kimliği açıkladı, Ukraynalı olduğu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı ortaya çıktı. Kimliğine kadar yayınladılar. 22-23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapıyor, Moskova'ya geliyor. Daria Dugiya'nın oturduğu dairede onu takip ediyor, arabayla ülkeye giriş yapmış. 3 kez plaka değiştirmiş, Donetsk, Kazakistan ve Ukrayna plakası takmış." diye konuştu.
"BOMBAYI KIZI ARACIĞIYLA YERLEŞTİRMİŞ OLABİLİR"
Vovk'un suikastı gerçekleştirdikten sonra Estonya'ya gittiğini ifade eden Perinçek, "40 yaşında bir kadın 12 yaşında kızıyla birlikte geliyor. Bomba yerleştirmede kızını kullanmış olabileceği konuşuluyor. Kızın dikkat çekmeyeceğini söylüyor istihbarat yetkilileri. Araba daha sonradan internette satışa konuluyor. Bunu bile planlamışlar." ifadelerini kullandı.
"UKRAYNA İSTİHBARATI BUNU YAPAMAZ ATLANTİK CEPHESİNİN PARMAĞI VAR"
Zanlının doğrudan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bağı olduğunun Rusya tarafından açıklandığını vurgulayan Perinçek, "Ukrayna istihbaratının tek başına altından çıkabileceği bir şey değil. Kiev'i de Ukraynalılar yönetmiyor. Atlantik cephesinin önde gelen ABD, İngiltere gibi istihbarat servislerinin organize ettiği ortaya çıkıyor." dedi.
"SAVAŞIN DÜNYAYA YAYILMASINI İSTİYORLAR"
Vovk'un özel yetiştirilmiş olduğunun çok açık olduğunu söyleyen Perinçek, "Herkese bu türden bi işi Moskova'nın merkezinde yaptırmak mümkün değil. Amaç Rusya içerisinde bir korku ve karışıklık yaratmak istediler. Savaşın dünyaya yayılmasını istiyorlar." şeklinde konuştu.
HEDEFTE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ Mİ VAR?
Perinçek sözlerinin devamında suikastın Türkiye-Rusya ilişkilerini sekteye uğratmak maksadıyla da işlenmiş olabileceğine vurgu yaparak, "Savaşın dünyaya yayılması planlanıyor. Nükleer santrale yönelik saldırılar var. Yeni bir Çernobil olabilir. Atlantik cephesinin çeşitli çabaları oldu, Türkiye'nin yetkilileri de bunu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, bazı NATO ülkelerinin savaşın bitmesini istemediğini söylemişti. Provokasyonlarla şiddeti artıyırolar işin rengini değiştiriyorlar. Hedef olan kurbanların hangi alanlarda çalıştığı önemli? Dugina, Türkiye ile ilişkileri kuvvetli birisiydi. Bu suikast Rusya'da kavga, Türk-Rus ilişkilerine yönelik bir sabotaj, ilişkileri sekteye uğratmak olabilir." ifadelerini kullandı.
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