Dugina’nın yakın arkadaşı suikastın olası nedenlerini A Haber’de anlattı: Rusya-Türkiye ilişkileri mi hedef alınıyor?

DUGİNA'NIN ARKADAŞI SUİKASTI A HABER'DE ANLATTI

Gelişmelere ilişkin A Haber'de canlı yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında değerlendirmelerde bulunan Dugina'nın da yakın arkadaşı olan Moskova Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Perinçek, Atlantik cephesinin suikasttaki rolüne vurgu yaptı.

Rusya'nın bugün önemli bulgular açıkladığını vurgulayan Perinçek, "Resmi ağızlardan ifade edildi. Bombayı koyan kişinin kimliği açıkladı, Ukraynalı olduğu ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı ortaya çıktı. Kimliğine kadar yayınladılar. 22-23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapıyor, Moskova'ya geliyor. Daria Dugiya'nın oturduğu dairede onu takip ediyor, arabayla ülkeye giriş yapmış. 3 kez plaka değiştirmiş, Donetsk, Kazakistan ve Ukrayna plakası takmış." diye konuştu.