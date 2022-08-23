Zelenskiy’den Dugina suikastına ilk açıklama: Bizim sorumluluğumuzda değil

Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova'dan bir ev kiralayan Vovk'un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü. Dugina'ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya'ya geçiyor.

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