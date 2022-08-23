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Zelenskiy'den Dugina suikastına ilk açıklama: Bizim sorumluluğumuzda değil

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.08.2022 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
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Zelenskiy’den Dugina suikastına ilk açıklama: Bizim sorumluluğumuzda değil

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yönetiminden gelen "Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu" yönündeki suçlamayı reddederek "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil." dedi. Zelenskiy, Dugina'nın katili Natalya Vovk'un Ukrayna vatandaşı olmadığını açıkladı.

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında 20 Ağustos'ta infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov da Ukrayna televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın iddialarını reddederek ülkesinin Dugina'nın öldürülmesiyle alakasının olmadığını söylemişti.

ZELENSKİY'DEN İLK AÇIKLAMA: BİZİM SORUMLULUĞUMUZDA DEĞİL

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya yönetiminden gelen Darya Dugina'nın Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinden Ukrayna'nın sorumlu olduğu yönündeki suçlamayı reddederek "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuzda değil." dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 2. Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

"UKRAYNA VATANDAŞI DEĞİL"

Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) Dugina'nın bombalı saldırıyla öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiği yönündeki açıklamasına değinen Zelenskiy, "Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil. (Dugina'yı öldürdüğü iddia edilen Natalya Vovk) Bizim devletimizin vatandaşı değil." ifadesini kullandı.

RUSYA SUİKASTÇININ GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMIŞTI

Rus siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı gazeteci Darya Dugina'nın Rusya'nın başkenti Moskova'da bombalı saldırıda öldürülmesinin ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'a ait görüntüleri yayınlamıştı.

Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova'dan bir ev kiralayan Vovk'un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü. Dugina'ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya'ya geçiyor.

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