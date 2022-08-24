Darya Dugina suikastının görüntüleri paylaşıldı! Ukrayna'dan dikkat çeken yeni iddia! İz bırakmamak için neler yapmış neler
Rus stratejist Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, Moskova'da arabasında meydana gelen patlamada ölmüştü. Rusya Federal Servisi, saldırının Ukrayna Özel Servisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Kanlı saldırıyı gerçekleştirenin Natalia Vovk olduğu ve olaydan sonra Estonya'ya kaçtığı belrilenmişti. Vovk'un Rusya'ya girişi, Dugina'yı gözlemlemesi ve Estonya'ya kaçışına ait görüntüleri kamuoyuna servis edildi. Görüntülerde, Vovk'un tanınmamak adına saç rengini değiştirdiği görülüyor. Rusya kadının Azok taburu ile bağlantısı olan bir casus olduğunu öne sürerken, Ukrayna bunu reddetti ve çok konuşulacak başka bir iddia ortaya attı.
CNN International 'Ukrayna işgalinin manevi babası' olarak tanımladığı, Rus siyaset bilimci Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'nın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.
RUSYA GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI, İSİM VERDİ
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)geçtiğimiz günlerde saldırının arkasında Ukrayna gizli servisinin olduğunu iddia etti ve Natalya Vovk isimli Ukraynalı kadının kamera görüntülerini paylaştı.
RUSYA VE UKRAYNA'DAN FARKLI İDDİALAR
Suikastı geçekleştirdiği iddia edilen Natalya Vovk bir anda dünya gündeminin bir numaralı manşeti haline geldi.
RUSYA DUGİNA SUİKASTININ FAİLİNİN KEŞİF VE KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI
Rusya Vovk'un, Darya Dugina'yı haftalarca takip eden Ukraynalı bir casus olduğunu Azak taburu ile bağlantısı olduğunu öne sürüyor.
1Cinayet ile herhangi bir bağlantıyı reddeden Kiev yönetimi ise Vovk'un kendilerine hizmet ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını ve Moskova'nın açıklamalarının çelişkili olduğunu belirtiyor.
DÜNYANIN KONUŞTUĞU KADIN KİM?
Peki, Natalya Vovk gerçekte kim ? İşte onun hakkında bildiklerimiz...
Rusya Federal Güvenlik Servisi, Natalya'nın 1976'da Ukrayna'nın Mariupol şehrinde doğduğunu söylüyor.
Kremlin yanlısı Telegram kanallarında kadının soyadının 'Shaban' olduğu iddia edildi. Facebook'un Rusya'daki karşılığı olan VKontakte'de silinen bir profil söz konusu iddiaları doğrular nitelikte. Sitede en son 2016 yılında aktif görünen Natalya Shaban'a (Vovk) ait bir profil yer alıyor.
RUSYA'YA KIZI İLE GİRDİ, 2 KEZ PLAKA DEĞİŞTİRDİ
FSB biri kız, diğeri erkek 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının suikast öncesi yapacağı gözlem için Rusya'ya kızı Sofia'yı da getirdiğini iddia ediyor.
FSB'nin verdiği bilgiler ve yayınladığı görüntülere göre Vovk, Rusya'ya12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz tarihinde giriş yaptı.
NATALYA'NIN RUSYA'YA GİRİŞİNİ GÖSTEREN KAMERA KAYITLARI
Donetsk Halk Cumhuriyeti plakalı bir Mini Cooper ile sınırı geçen kadın ülkeye girdikten sonra plakasını değiştirdi ve Moskova'ya giderek Dugina ile aynı binada bir daire kiraladı.
Kiraladığı apartman dairesinde Darya Dugina'yı haftalarca gözetlediği iddia edilen kadın, arabanın altına bombayı yerleştirdikten sonra plakasını yeniden değiştirdi ve AB üyesi olan Estonya'ya geçti.
Plakası iki kez değiştirilen Mini Cooper
TANINMAMAK İÇİN SAÇ RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ
Dugina'nın yaşadığı apartmanının merdiven boşluğundave arabasının yanında çekilen ve Rusya tarafından yayınlanan görüntülerde Vovk'un tanınmamak için saçını sarıdan siyaha değiştirdiği görülüyor.
Rusya'nın yayınladığı görüntülere göre Natalya tanınmamak için saç rengini değiştirmiş
RUSYA KİMLİĞİNİ YAYINLADI, AZAK TABURU ÜYESİ
Rusya'nın ana haber kanalı RIA, Natalya'nın babasının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin eski bir üyesi olduğunu iddia ederken, FSB de kadının Azak Taburu üyesi olduğunu kanıtlayan kimliğinin bir fotoğrafını yayınladı.
Azak Taburu ise yaptığı duyuru ile söz konusu kadının hiçbir zaman birliğe üye olmadığını ve Rusya'nın yalan söylediğini açıkladı.
UKRAYNA'DAN ÇARPICI İDDİA: AYRILIKÇILARLA BAĞLANTILI
Zelenski'nin danışmanı Mihail Podolyak ,söz konusu iddiaları 'Moskova'nın kurgusu' olarak reddederken, Ukrayna yanlısı Telegram hesapları, Natalya'nın Andrey Vovk isimli ilk kocasının Donbas'taki ayrılıkçılarla bağlantıları olduğunu öne sürdü.
Söz konusu adamın Ukrayna'dan ayrılmak için sahte bir referandum düzenlediği, bu nedenle de Natalya'nın Ukrayna'dan çok Rusya'ya sempati duyduğu öne sürülüyor.
CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine dair tartışmalar devam ederken, Moskova'da bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Darya Dugina için dün cenaze töreni düzenlendi.
Törene saldırının asıl hedefi olan, ancak araçta bulunmayan siyaset uzmanı Aleksandr Dugina, Rusya Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Leonid Slutsky, Devlet Duması Başkan Yardımcısı Sergey Neverov, Rus senatör Elena Mizulina, Rus parlamentosu milletvekilleri, Dugina'nın ailesi ve dostları katıldı.
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