Darya Dugina suikastının görüntüleri paylaşıldı! Ukrayna’dan dikkat çeken yeni iddia! İz bırakmamak için neler yapmış neler

RUSYA'YA KIZI İLE GİRDİ, 2 KEZ PLAKA DEĞİŞTİRDİ

FSB biri kız, diğeri erkek 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının suikast öncesi yapacağı gözlem için Rusya'ya kızı Sofia'yı da getirdiğini iddia ediyor.

FSB'nin verdiği bilgiler ve yayınladığı görüntülere göre Vovk, Rusya'ya12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz tarihinde giriş yaptı.

NATALYA'NIN RUSYA'YA GİRİŞİNİ GÖSTEREN KAMERA KAYITLARI

Donetsk Halk Cumhuriyeti plakalı bir Mini Cooper ile sınırı geçen kadın ülkeye girdikten sonra plakasını değiştirdi ve Moskova'ya giderek Dugina ile aynı binada bir daire kiraladı.

Kiraladığı apartman dairesinde Darya Dugina'yı haftalarca gözetlediği iddia edilen kadın, arabanın altına bombayı yerleştirdikten sonra plakasını yeniden değiştirdi ve AB üyesi olan Estonya'ya geçti.