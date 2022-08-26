Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliğine vardık
Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in imzaladığı mutabakat kapsamında, Türkiye ile Finlandiya'nın derin fikir birliğine vardığını söyledi. Salovaara, açıklamasında, "Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı." dedi. Öte yandan görüşmelerin gerçekleştiği sırada, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde terör örgütü PKK sempatizanları, ellerindeki paçavralarla eylem düzenledi.
Salovaara, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın düzenlenen ilk toplantısına ilişkin İsveç'in Dagens Nyheter gazetesine açıklama yaptı.
"DERİN FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK"
Anlaşmada belirtilen iş birliği mekanizmasının kurulması için çalışmalara başladıklarını belirten Salovaara, "Biz Türkiye ile derin bir fikir birliğine vardığımızı düşünüyoruz. Türkiye, Finlandiya'dan yeni iade taleplerinde bulunmadı. İsveç için bu konuda bir şey söyleyemem. Ana konumuz da bu değildi." ifadelerini kullandı.
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Öte yandan görüşmeler sırasında, Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan PKK/YPG'li terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.
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