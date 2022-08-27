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Son dakika: Sırbistan LGBT'ye karşı ayaklanmıştı! Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic duyurdu: Europride iptal edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2022 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022
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Son dakika: Sırbistan LGBT’ye karşı ayaklanmıştı! Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic duyurdu: Europride iptal edildi

Son dakika haberi... Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, her yıl başka bir Avrupa kentinde yapılan uluslararası LGBT etkinliği Europride'nin iptal edildiğini açıkladı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 50 bin kişi, LGBT üyelerinin eylül ayında gerçekleştirmeyi planladıkları Europride'a karşı tepki yürüyüşü düzenlemişti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, eylül ayında yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'ın iptal edildiğini söyledi.

BASKILARA DAYANAMADI
Sırbistan üzerine çeşitli yönlerden gelen büyük baskı olduğunu söyleyen Vucic, "Sorun onların (baskıların) daha güçlü olup olmadığı değil, sadece bir noktada her şeyi elde edemezsiniz ve hepsi bu" ifadelerini kullandı.

BELGRAD HALKI LGBT'YE KARŞI AYAKLANDI
Eylül ayında Belgrad'da yapılması planlanan uluslararası LGBT etkinliği Europride'a karşı 16 Ağustos pazar günü binlerce kişi Belgrad şehir merkezinde toplanmıştı.

Geleneksel değerlerin korunması ve toplumun cinselleştirilmesine bir son verilmesi çağrısında bulunan kalabalığı Sırp Ortodoks Kilise Piskoposu Nikanor liderlik etmişti.

Yürüyüşte en önde bulunan Nikanor, "Böyle bir şeyi organize eden ve buna katılan herkesi lanetleyeceğim." ifadelerini kullanmıştı

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