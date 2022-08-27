Son dakika: Sırbistan LGBT’ye karşı ayaklanmıştı! Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic duyurdu: Europride iptal edildi

BASKILARA DAYANAMADI

Sırbistan üzerine çeşitli yönlerden gelen büyük baskı olduğunu söyleyen Vucic, "Sorun onların (baskıların) daha güçlü olup olmadığı değil, sadece bir noktada her şeyi elde edemezsiniz ve hepsi bu" ifadelerini kullandı.