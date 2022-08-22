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Rusya Dugina suikastının failinin keşif ve kaçış görüntülerini paylaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2022 Güncelleme Tarihi: 22.08.2022
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Rusya Dugina suikastının failinin keşif ve kaçış görüntülerini paylaştı

Rus stratejist Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, Moskova'da arabasında meydana gelen patlamada ölmüştü. Rusya Federal Servisi, saldırının Ukrayna Özel Servisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Kanlı saldırıyı gerçekleştirenin Natalia Vovk olduğu ve olaydan sonra Estonya'ya kaçtığı belrilenmişti. Vovk'un Rusya'ya girişi, Dugina'yı gözlemlemesi ve Estonya'ya kaçışına ait görüntüleri kamuoyuna servis edildi. Görüntülerde, Vovk'un tanınmamak adına saç rengini değiştirdiği görülüyor.

Rus stratejist Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarındaki Odintsovo'da aracının infilak etmesi ile ölmüştü. Tüm dünyada büyük yankı uyandıran olayın ardından Rusya Federal Servisi'nden bir açıklama yapılmış ve suikasttan Ukrayna sorumlu tutulmuştu.

Rusya Federal Servisi, Dugina cinayeti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu saldırı daha önceden planlanmıştı ve Ukrayna özel servisi tarafından gerçekleştirildi." ifadelerine yer vermişti.

SUİKASTIN FAİLİNİN KEŞİF VE KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Rus Güvenlik Servisi (FSB), Daria Dugina'yı öldürmekle suçlanan Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk'un Rusya'ya girişi, Dugina'yı gözlemlediği anları ve Estonya'ya kaçışına ait görüntüleri yayınladı.

ZAHAROVA'DA KİEV'İ İŞARET ETMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, resmi Telegram hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. Zaharova, "Eğer Ukrayna izi doğrulanırsa, ki Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin de bu olasılığı dile getirdi, o zaman Kiev rejimi tarafından uygulanan devlet terörü politikası üzerinde durulmalıdır." demişti.

Zaharova, Ukrayna'daki devlet yapılarının siyasi şiddet çağrılarından suçların yönetimine ve işlenmesine kadar her türlü eylemde yer aldığını da sözlerine eklemişti.

İşte Rus İstihbaratı tarafından servis edilen o görüntüler;

Vovk'un Kazakistan plakalı bir araçla Rusya'ya girişi...

Vovk, farklı plakalı bir başka araçla görüntülendi.

Vovk'un askeri kimliği

Putin’in akıl hocası Aleksandr Dugin’in kızı öldürüldü! PUTİN'İN AKIL HOCASI ALEKSANDR DUGİN'İN KIZI ÖLDÜRÜLDÜ!

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