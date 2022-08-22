Rusya Dugina suikastının failinin keşif ve kaçış görüntülerini paylaştı

Rus stratejist Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, Moskova'da arabasında meydana gelen patlamada ölmüştü. Rusya Federal Servisi, saldırının Ukrayna Özel Servisi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Kanlı saldırıyı gerçekleştirenin Natalia Vovk olduğu ve olaydan sonra Estonya'ya kaçtığı belrilenmişti. Vovk'un Rusya'ya girişi, Dugina'yı gözlemlemesi ve Estonya'ya kaçışına ait görüntüleri kamuoyuna servis edildi. Görüntülerde, Vovk'un tanınmamak adına saç rengini değiştirdiği görülüyor.