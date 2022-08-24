Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme! ABD silahları uçağa yükledi

PUTİN, ABD'Yİ SAVAŞI KÖRÜKLEMEKLE SUÇLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD'yi Ukrayna savaşını körüklemekle suçlamıştı. Putin, ABD'nin birçok ülkenin iç işlerine karışarak, bu ülkeleri kendisine boyun eğdirmeye çalıştığını belirterek, benzer bir denemeyi Çin'e karşı Tayvan'da da yaptığını vurgulamıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN