Finlandiya'nın parti düşkünü Başbakanı Sanna Marin'den skandal fotoğraf!
Dans görüntüleri ile gündemden düşmeyen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den bu sefer skandal bir fotoğraf geldi. Marin'in arkadaşlarının Başbakanlık konutunun makam odasında çektirdiği uygunsuz fotoğrafı dünya gündemine bomba gibi düştü.
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, son zamanlarda katıldığı eğlencelerdeki görüntüleriyle gündeme damga vuruyor. Geçtiğimiz günlerde bir ev partisinde ve eğlence mekanlarında çıkan dans görüntülerinin ardından ortaya çıkan yeni görüntüler ortalığı ayağa kaldırdı.
Aynı hafta içinde gece kulübünde ayrı ayrı bir erkek ve kadınla yakın dans görüntüleri ortaya çıkan Marin'in bu defa ise resmi konutta yarı çıplak ve öpüşürken fotoğraf çekilen arkadaşlarının basına sızan fotoğrafı ortaya çıktı.
Fotoğraftaki kadınlardan birinin Marin'in geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş dans ettiği eski güzellik kraliçesi Sabina Särkkä olduğu ortaya çıktı.
Aynı zamanda kadınlardan birinin elinde ise Marin'in resmi toplantılarda kullandığını 'Finland' yazılı kartı tuttuğu da görüldü.
Olayın ardından ise Sanna Marin'den açıklama geldi. Marin, böyle bir fotoğrafın asla çekilmemesini gerektiğini söyleyerek özür diledi.
Marin, "Bence resim uygun değildi. Bunun için özür dilerim. Böyle bir fotoğraf çekilmemeliydi" dedi.
Aynı zamanda eski kraliçe Särkkä'dan da bir özür mesajı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Särkkä "10.7 tarihinde yayınlanmaması gereken uygunsuz bir resim yayınladım. Kullandığım için çok pişmanım ve özür dilerim" sözlerine yer verdi.
İngiliz basını bir kadınla samimi bir biçimde dans ettiği görüntülerden bahseden Marin'e 'Finlandiya'nın parti düşkünü başbakanı' sıfatını verdi.
Marin'in daha önce de bir eğlence mekanında evli olmasına rağmen bir eğlence mekanında bir erkekle yakın şekilde dans etmesi baya tepki toplamıştı.
Öte yandan Marin'in dans videoları sonrası "uyuşturucu kullanıyor" iddiaları gündeme gelmişti. Bunun üzerine uyuşturucu testine giren Marin'in testinin sonucu negatif çıktı.
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