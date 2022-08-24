24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Suikasta kurban giden Dugina’ya cenaze töreni! Rusya cinayete ilişkin Ukrayna’yı suçluyor
Rusya'da aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden ünlü siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi. Aynı zamanda Dugina'nın sevenleri Moskova'da bulunan bir anıta genç kadını anmak için çiçek bıraktı.