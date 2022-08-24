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Suikasta kurban giden Dugina’ya cenaze töreni! Rusya cinayete ilişkin Ukrayna’yı suçluyor

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Giriş: 24.08.2022 12:25
Rusya'da aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden ünlü siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina için cenaze töreni düzenlendi. Aynı zamanda Dugina'nın sevenleri Moskova'da bulunan bir anıta genç kadını anmak için çiçek bıraktı.
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