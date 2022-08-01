Abdülhamid Han’ın denize açılmasını Yunan medyası böyle duyurdu: Atina teyakkuzda





ABDÜLHAMİD HAN'IN HEDEFİNİ AÇIKLADILAR

Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini ise Ankara'nın sondaj gemisi ile siyaset yaptığını öne sürdü.

Gazetenin İngilizce edisyonunda yer alan haberde geminin hedefinin Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağının altı çizildi.

Abdülhamid Han gemisi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında. Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.

Aynı haberde 'Ancak geminin Kıbrıs'ın kuzeyinde petrol ve doğal gaz rezervleri açacağı bir sır değil' ifadesine yer verildi.