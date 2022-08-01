Abdülhamid Han'ın denize açılmasını Yunan medyası böyle duyurdu: Atina teyakkuzda
Abdülhamid Han sondaj gemisinin dün denize açılması Yunan basınında geniş yer buldu. Yunan ordusu ve Atina'nın teyakkuza geçtiğini yazan komşu basını Abdülhamid Han'ın rotasını da sayfalarına taşıdı. Öte yandan Abdülhamit Han'ı, uydu üzerinden deniz seyrüsefer bilgileri veren sitelerden takip eden Yunan ve Rum medyası dün sabah da alarm haberleri vermeye başlamıştı.
Mersin Taşucu limanında son hazırlıklarını yapan Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han dün denize açılarak KKTC ile Mersin arasına demirledi.
Bu gelişme gemiyi 9 Ağustos'ta bekleyen Rum ve Yunan ikilisi için soğuk duş etkisi yaparken Yunan medyası haberi manşetten duyurdu.
Komşu basını bu gelişme sonrası Yunan ordusunun teyakkuza geçtiğini ve gemiyi yakından takip ettiğini yazdı.
ATİNA TEYAKKUZ HALİNDE
CNN Greece bu gelişme üzerine Atina'nın teyakkuz halinde olduğunu ve hükümetin her türlü olasılığa karşı hazırlık yaptığını duyurdu.
Ta Nea gazetesi bu gelişmeyi 'Türkiye'nin tehlikeli yanlışları' başlığı ile manşetten gördü.
ABDÜLHAMİD HAN'IN HEDEFİNİ AÇIKLADILAR
Bir başka Yunan gazetesi Kathimerini ise Ankara'nın sondaj gemisi ile siyaset yaptığını öne sürdü.
Gazetenin İngilizce edisyonunda yer alan haberde geminin hedefinin Başkan Erdoğan tarafından açıklanacağının altı çizildi.
Abdülhamid Han gemisi 239 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde, 112 metre yüksekliğinde, 68 bin groston ağırlığında. Gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabiliyor.
Aynı haberde 'Ancak geminin Kıbrıs'ın kuzeyinde petrol ve doğal gaz rezervleri açacağı bir sır değil' ifadesine yer verildi.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in "9 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de göreve başlayacak" açıklamasının ardından, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Perşembe günü Kıbrıs Rum yönetimine gelerek Rum lider Nikos Anastasiadis'le özel toplantı yapmıştı.
Abdülhamit Han'ı, uydu üzerinden deniz seyrüsefer bilgileri veren sitelerden takip eden Yunan ve Rum medyası dün sabah da alarm haberleri vermeye başlamıştı.
Yunan donanmasının da aynı yöntemle gemiyi takip ettiğini belirten Yunan medyası, "Yeni bir Türk oyunu mu, gemi limandan ayrıldı, Kıbrıs'a mı geliyor?" sorularını sordu.
TATAR'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ
Geçen hafta Mersin Taşucu'na giderek Abdülhamid Han önünde, 'Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da haklarımızı koruyacak gemi, son hazırlıklarını yapıyor' diye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, verdiği demeçte 1 Ağustos (bugün) tarihinin önemine dikkat çekti ve '1 Ağustos, Osmanlı'nın 1571'de Kıbrıs'a fethetmesi, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nın 1958'de kurulması ve 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra KKTC'de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın 1976'da kurulmasının yıldönümü. Aynı güne denk gelen bu 3 tarihi olayı KKTC, Toplumsal Direniş Bayramı olarak kutluyor. Abdülhamid Han nereyi kazacak merak etmeye devam etsinler, yakında öğrenirler. Abdülhamid bir adım attı, hop oturup hop kalktılar. Bayram hediyemiz olsun' dedi.
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