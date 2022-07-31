31 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yunanistan'da Abdülhamid Han korkusu! Başkan Erdoğan'ın kararını bekliyorlar

Yunanistan'da Abdülhamid Han korkusu! Başkan Erdoğan'ın kararını bekliyorlar

Türkiye, Yunanistan'ın ABD, Batı ülkeleri ve İsrail'i yanına almasına rağmen Akdeniz ile Ege'deki haklarını yedirmemeye devam ediyor. Arama çalışmalarına 7. nesil gemisi Abdülhamid Han ile devam edecek olan Türkiye, Yunan basınında korkuya neden oldu. Yunan hükümeti de telaşla Türkiye'nin adımlarını takip ederken, Başkan Erdoğan'ın kararlarını beklemeye geçti.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 11:51 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 12:09
  • 1
  • 13
Yunanistan’da Abdülhamid Han korkusu! Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyorlar

Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunanistan, sondaj gemisinin göreve başlama tarihinin belli olmasıyla birlikte Abdülhamid Han'ı yeniden gündeme getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Yunanistan’da Abdülhamid Han korkusu! Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyorlar

Manşetlerden düşmeyen Abdülhamid Han'la ilgili yeni bir habere yer veren Yunan gazetesi Kathimerini, 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olan Abdülhamid Han'ın görevi yerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın göstereceğini ifade etti.

  • 3
  • 13
Yunanistan’da Abdülhamid Han korkusu! Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyorlar

Gazete, "Haritadaki noktayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösterecek" sözlerine yer verdi.

  • 4
  • 13
Yunanistan’da Abdülhamid Han korkusu! Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyorlar

Sismografik araştırmalardan bahseden gazete, sondaj gemisinin alanlarının dar olduğuna, bu nedenle de yeni sismografik araştırmalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

  • 5
  • 13
Yunanistan’da Abdülhamid Han korkusu! Başkan Erdoğan’ın kararını bekliyorlar

Bu günlerde Atina yönetiminin de Yunan basınında da işi gücü Abdülhamid Han. Açılışı yapıldığı tarihten itibaren hem yetkililer hem de basın, sondaj gemisinin nerede göreve başlayacağı üzerinde duruyor.