Yunanistan'da Abdülhamid Han korkusu! Başkan Erdoğan'ın kararını bekliyorlar

Türkiye, Yunanistan'ın ABD, Batı ülkeleri ve İsrail'i yanına almasına rağmen Akdeniz ile Ege'deki haklarını yedirmemeye devam ediyor. Arama çalışmalarına 7. nesil gemisi Abdülhamid Han ile devam edecek olan Türkiye, Yunan basınında korkuya neden oldu. Yunan hükümeti de telaşla Türkiye'nin adımlarını takip ederken, Başkan Erdoğan'ın kararlarını beklemeye geçti.