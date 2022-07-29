Yunananistan'da Abdülhamid Han paniği! Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemeyiz

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de göreve başlayacağının açıklanmasının ardından, Yunan ve Rumları korku sardı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Abdülhamid Han meselesini mevkidaşı Yiannis Kasoulidis ile görüşmek için acil olarak Kıbrıs'a gitti. Kasoulidis ayrıca, "Türk sondaj gemisini bekliyoruz. Bunu engelleyemeyiz, ancak mücadelemizi diplomatik alanda vereceğiz" ifadelerine yer verdi.