29 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yunananistan'da Abdülhamid Han paniği! Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemeyiz

Yunananistan'da Abdülhamid Han paniği! Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemeyiz

Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'de göreve başlayacağının açıklanmasının ardından, Yunan ve Rumları korku sardı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Abdülhamid Han meselesini mevkidaşı Yiannis Kasoulidis ile görüşmek için acil olarak Kıbrıs'a gitti. Kasoulidis ayrıca, "Türk sondaj gemisini bekliyoruz. Bunu engelleyemeyiz, ancak mücadelemizi diplomatik alanda vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Giriş Tarihi: 29.07.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022 10:02
  • 1
  • 10
Yunananistan’da Abdülhamid Han paniği! Dendias’ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemeyiz

Türkiye, dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han'ın 9 Ağustos'ta göreve başlayacak olmasının gururunu yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunanistan, sondaj gemisinin göreve başlama tarihinin belli olmasıyla birlikte Abdülhamid Han'ı yeniden gündeme getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yunananistan’da Abdülhamid Han paniği! Dendias’ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemeyiz

Son günlerde Yunan basınında sıklıkla Abdülhamid Han haberlerinin görünmesinin yanı sıra Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, konuyu Kıbrıs ziyaretine de taşıdı.

  • 3
  • 10
Yunananistan’da Abdülhamid Han paniği! Dendias’ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemeyiz

Apar topar Lefkoşa'ya giden Dendias'ın seçeneklerini masaya yatırdığı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'la görüştüğü ifade edildi.

  • 4
  • 10
Yunananistan’da Abdülhamid Han paniği! Dendias’ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemeyiz

Yunan basını Dendias ile Kıbrıs'lı mevkidaşı Yiannis Kasoulidis'ın Abdülhamid Han'ı 6'dan fazla noktada çalışma yapacağı konusunda hemfikir olduğunu yazdı.

  • 5
  • 10
Yunananistan’da Abdülhamid Han paniği! Dendias’ın Kıbrıs ziyaretinden itiraf gibi sözler: Engelleyemeyiz

Dendias'ın Kıbrıs ziyaretinden sonra konuşan Kasoulidis, "6 ayrı alternatif nokta belirlendi. Sondaj yerlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek" dedi.