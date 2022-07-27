Abdülhamid Han için görev vakti: 9 Ağustos'ta ilk sefere çıkıyor! Yunan basını bu haberle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için görev vakti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" sözlerine yer verdi. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunan basını, sondaj gemisinin görev tarihi belli olunca yeniden gemiyi manşetlerine taşıdı. Bazı Yunan gazeteleri ise "Bizim neden sondaj gemimiz yok?" sorusuna cevap aradı.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 10:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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