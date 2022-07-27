27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Abdülhamid Han için görev vakti: 9 Ağustos'ta ilk sefere çıkıyor! Yunan basını bu haberle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Abdülhamid Han için görev vakti: 9 Ağustos'ta ilk sefere çıkıyor! Yunan basını bu haberle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han için görev vakti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" sözlerine yer verdi. Geçtiğimiz haftalarda Abdülhamid Han'a yoğun ilgi gösteren Yunan basını, sondaj gemisinin görev tarihi belli olunca yeniden gemiyi manşetlerine taşıdı. Bazı Yunan gazeteleri ise "Bizim neden sondaj gemimiz yok?" sorusuna cevap aradı.

Giriş Tarihi: 27.07.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022 10:07
  • 1
  • 13
Abdülhamid Han için görev vakti: 9 Ağustos’ta ilk sefere çıkıyor! Yunan basını bu haberle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Dünyada 7. nesil teknolojiye sahip 5 sondaj gemisinden biri olan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Abdülhamid Han için görev vakti: 9 Ağustos’ta ilk sefere çıkıyor! Yunan basını bu haberle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yaptığı açıklamada "Abdülhamid Han sondaj gemisini 9 Ağustos'ta Mersin'den ilk görev yerine uğurlayacağız" sözlerine yer verdi.

  • 3
  • 13
Abdülhamid Han için görev vakti: 9 Ağustos’ta ilk sefere çıkıyor! Yunan basını bu haberle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Abdülhamid Han'ın varlığı zaten halihazırda bir süredir Yunanistan'ın gündemini meşgul etmekteydi. Sondaj gemisinin yola çıkacağı tarih belli olunca, gazeteler Abdülhamid Han'ı yeniden manşetlerine taşıdı.

  • 4
  • 13
Abdülhamid Han için görev vakti: 9 Ağustos’ta ilk sefere çıkıyor! Yunan basını bu haberle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Yunan gazetesi Kathimerini, Abdülhamid Han'ın yola çıkacağı tarihten bahsederek, Bakan Dönmez'in sondaj gemisinin "Türk deniz sorumluluk alanları içinde" faaliyet yürüteceğini söylediğinin altını çizdi.

  • 5
  • 13
Abdülhamid Han için görev vakti: 9 Ağustos’ta ilk sefere çıkıyor! Yunan basını bu haberle çalkalanıyor: Bizim neden sondaj gemimiz yok?

Gazete, haberin devamında Türkiye'nin sözde ihlallerinden bahsederek, dün Anadolu Ajansı'nda bahsedilen Ege'deki bir Yunan gemisinin yelkenliyi taciz ettiği haberindeki iddialarla ilgili ise Yunan tarafından henüz bir açıklama gelmediğini ifade etti.