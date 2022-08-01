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Fransa PKK'yı korumak için Türkiye'yi hedef aldı! 102 vekilden skandal çağrı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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Fransa PKK’yı korumak için Türkiye’yi hedef aldı! 102 vekilden skandal çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türk düşmanlığı basın organları tarafından da körükleniyor. Terör örgütlerini destekleyen Fransa'da farklı görüşlerden 102 vekil, Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonu hakkında ortak çağrı yaptı. Fransız vekiller, "Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" ifadelerine yer verdi.

Fransa'da senatör Laurence Cohen'in girişimiyle farklı siyasi gruplardan 102 parlamenter, yayımladıkları ortak bildiride Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkılması çağrısında bulundu. Teröristlere 'Barışı tesis ediyorlar' diyerek sahip çıkan Fransız vekiller, Türkiye'yi hedef alarak, "Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" diyerek çağrı yaptı.

Fransa'da Türkiye'nin olası Suriye Operasyonu'na karşı çıkan vekiller bir bildiri yayınladı.

"Erdoğan'ın savaş çılgınlığına karşı çıkılmalı" başlıklı bildiride senatörler, Türk hükümetinin, "Ukrayna savaşı ile NATO'da merkez rolünü oynama statüsünden faydalanarak Suriye'nin kuzeyindeki saldırıları yoğunlaştırmak için Atlantik İttifakı'nın onayını elde etmeye çalıştığını" iddia etti.

"SURİYE'DE BARIŞI İNŞA EDİYORLAR!"

Le Journal du Dimanche gazetesinde yayımlanan bildiride yer alan skandal ifadeler ise şöyle;

"Suriye'nin kuzey ve doğusunda özerk yönetim tarafından kontrol edilen bölgelerde savaşın neden olduğu korkunç koşullara rağmen Kürt, Arap, Asuri-Keldani, Ermeni ve tüm etnik halklar bir arada yaşamakta ve kendilerini demokratik, feminist ve ekolojik bir sistem içinde örgütlemeye çalışıyor ve diyalog içinde barışı inşa etmek için mücadele ediyorlar."

"BATILI ÜLKELER TÜRK ORDUSUNU DURDURMALI"

"Batılı ülkeler artık Türk ordusu tarafından işlenen ihlalleri görmezden gelmemelidir. Kürt savaşçılarının IŞİD'e karşı mücadeledeki kararlılığı tüm uluslararası toplum tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Ancak bugün unutulmuş görünüyorlar. Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz ve vermemeliyiz" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN OPERASYON SİNYALİ VERMİŞTİ

Erdoğan, güney sınırları boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak istediklerini duyurmuş ve yeni operasyon sinyali vermişti.

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