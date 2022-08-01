Sırbistan Kosova'da istediği gibi at koşturamayacak! Vucic tamamen şov yapıyor! Kosovalı Bakan Damka A Haber'de yorumladı
A Haber ekranlarına konuk olan Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Sırbistan ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgede yeni bir savaş ihtimali görmediğini söyleyen Damka "Vucic tamamen şova yönelik açıklamalar yapıyor." ifadelerini kullandı. Sağduyu içinde olayın çözüleceğini belirten Damka "Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmeli. Artık Belgrad burada istediği gibi at koşturamayacak." dedi.
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerginliğin detaylarını A Haber ekranlarında yorumladı.
YENİ BİR SAVAŞ İHTİMALİ GÖRMÜYORUM
Bölgede tansiyon yüksek. O bölgede yeni bir savaşın olma ihtimali görmüyorum. Karşılıklı ilkeye dayanarak karşılıklı uygulamaya geçtik. Sırbistan yıllar boyunca Kosova'yı devlet olarak tanımadı ve Kosova'daki Sırpları kendine bağlı tutmaya çalıştı. Sırbistan'ın yaptığı tek şey tansiyonu yükseltmeye çalışmak.
ÇATIŞMA OLURSA NATO SORUMLU
Sınır güvenliği NATO güvenliği kapsamında. Olası bir çatışma ihtimaline ihtimal vermiyoruz çünkü bundan NATO sorumlu olacak. Yolların kapatılması da Sırpların provokatif eylemlerine karşı alınmış bir önlemdir. İnanıyorum ki tansiyon bugün yarın düşecektir.
VUCİC ŞOV YAPIYOR
Vucic tamamen şova yönelik açıklamalar yapıyor. Kosova'da yaşayan Sırplar zulme uğramıyor. Kosova içinde illegal olarak dolaşan Sırp araçlarına yönelik bir tavrımız oldu ve bir süre tanıdık. Burada Sırplara yönelik baskı ve zulüm yok. Sırbistan içinde alınan araç plakalarını bizim ülkemizde kullanmalarını istemiyoruz.
SAĞDUYU İLE TANSİYONU DÜŞÜRECEĞİZ
Vucic'in yaptığı talihsiz açıklamalar Kosova'da yaşayan Sırpları da zor durumda bırakıyor. Ama buradaki Arnavutlar son derece sağduyu ile yaklaşıyor. Bu olaylara sağduyu ile yaklaşarak bu tansiyonu düşüreceğiz.
BELGRAD İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURAMAYACAK
Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmeli. Artık Belgrad burada istediği gibi at koşturamayacak.
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