Sırbistan Kosova’da istediği gibi at koşturamayacak! Vucic tamamen şov yapıyor! Kosovalı Bakan Damka A Haber’de yorumladı

VUCİC ŞOV YAPIYOR

Vucic tamamen şova yönelik açıklamalar yapıyor. Kosova'da yaşayan Sırplar zulme uğramıyor. Kosova içinde illegal olarak dolaşan Sırp araçlarına yönelik bir tavrımız oldu ve bir süre tanıdık. Burada Sırplara yönelik baskı ve zulüm yok. Sırbistan içinde alınan araç plakalarını bizim ülkemizde kullanmalarını istemiyoruz.