Boris Johnson geri mi dönüyor? Kampanya başlatıldı: 7 bin 600 üye imza attı

7 BİN 600 ÜYE İMZA ATTI

Muhafazakar parti üyeleri Başbakan Johnson'ın Rishi Sunak ve Liz Truss ile ikinci tur oylamada yer almasını istediklerini belirten bir dilekçe hazırladılar. Dün gece itibari ile tam 7 bin 600 üyenin dilekçeye imza attığı öğrenildi.

Dilekçeyi düzenleyen eski parti saymanı Peter Cruddas birkaç milletvekilinin kampanyasını desteklemek konusunda "ses çıkarmaya" başladığını söyledi.

KAMPANYAYI DESTEKLEYEN İLK VEKİL: BAKANLARI JOHNSON'A İHANET ETTİ

Başından beri Johnson'a sadık olduğu bilinen Michael Fabricant, "Boris'i Geri Getir" kampanyasını destekleyen ilk milletvekili oldu.



Michael Fabricant The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada "Bakanlarının ihanetine rağmen Boris'in devam etmeye istekli olduğunu düşünürsem Cruddas'ın kampanyasını hiç düşünmeden desteklerim" ifadelerini kullandı.