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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." diyen Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.

Giriş Tarihi: 20.07.2022 20:57 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 20:57
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın son konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın son konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!

Johnson, parlamentoya veda ettiği konuşmasında yerini alacak yeni başbakana bazı tavsiyeler verdi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın son konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!

İngiltere'yi Avrupa Birliğinden çıkış ve Kovid-19 süreçlerinde yönetmek ve Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'yı desteklemek gibi kendi dönemindeki icraatlarını "başarı" şeklinde niteleyerek öven Johnson, "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." dedi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın son konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!

Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın son konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.