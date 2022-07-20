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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son konuşması gündem oldu: Hasta la vista baby!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifasının ardından parlamentoda son kez konuştu. "Görev şimdilik büyük ölçüde tamamlandı." diyen Johnson, Terminatör filminden "hasta la vista baby!" sözleriyle parlamentoya veda etti.
Giriş Tarihi: 20.07.2022 20:57Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 20:57