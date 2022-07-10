İngiltere'yi karıştıran iddia! İşte Boris Johnson'ın yeni görevi...
İngiltere'de 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifasıyla başlayan siyasi kriz sonrası Başbakan Boris Johnson istifasını sunmuştu. "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim." diyen Johnson ile ilgili İngiliz basınında çarpıcı bir iddia ortaya çıktı. Boris Johnson'un yeni görev yeri neresi olacak? İşte detaylar...
İngiltere'de siyasi kriz sonrası koltuğunu bırakan Başbakan Boris Johnson ile ilgili İngiliz basınında çapıcı iddialar ortaya atılıyor.
İstifasının ardından 10 Numara önünde açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim. Görevimde benimle birlikte olan aileme, arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu" demişti.
Boris Johnson'ın görevini bırakmasının ardından ne yapacağı ise merak konusu oldu. İniliz basınında ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
The Sun'da yer alan habere göre; Johnson, Downing Street'ten sonra Ukrayna elçisi olarak görev alacak.
İddialara göre yetkililer, Johnson'un Batılı ülkeler ile Ukrayna arasında diplomatik anlamda önemli bir role sahip olmasını bekliyor.
Johnson'un savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodomir Zelenskiy ile yakın teması olmasından dolayı böyle bir beklentinin oluştuğu düşünülüyor.
Bir grup eski strateji danışmanı ve askeri yetkilinin Johnson'un bu görev için ideal olacağı öne sürüldü.
Bazı kaynaklar konuya ilişkin açıklamalarında "Boris Johnson'ın hizmetlerine uluslararası bir ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
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