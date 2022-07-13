İngiltere’de Boris Johnson’ın istifasının ardından başbakanlık yarışı: İlk oylama bitti

21 TEMMUZ'A KADAR ADAYLAR NETLEŞECEK

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.