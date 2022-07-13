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İngiltere'de Boris Johnson’ın istifasının ardından başbakanlık yarışı: İlk oylama bitti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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İngiltere’de Boris Johnson’ın istifasının ardından başbakanlık yarışı: İlk oylama bitti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidardaki Muhafazakar Parti başkanlığından istifasının akabinde parti milletvekilleri arasında yapılan ilk tur oylama sonucunda 8 aday arasından eski Maliye Bakanı Rishi Sunak en çok oyu aldı, 2 aday da elendi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ile başbakanlık yarışında ilk tur oylama sonuçları çıktı.

Parti liderliği ve başbakanlık koltuğu için geçen gün en az 20 milletvekilinin desteğini alarak ilk tura çıkan 8 adaydan 6'sı bugün yapılan oylamada en az 30 milletvekilinin desteğini alarak ikinci tur oylamaya kaldı.

EN ÇOK OYU ESKİ MALİYE BAKANI ALDI

Eski Maliye Bakanı Sunak 88 ile en fazla milletvekilinden oy alan aday olurken Penny Mordaunt 67, Dışişleri Bakanı Liz Truss 50, Kemi Badenoch 40, Tom Tugendhat 37 ve Suella Braverman 32 oy aldı.

Sunak'ın istifasının ardından yerine atanan Maliye Bakanı Nadhim Zahavi ile eski Sağlık Bakanlarından Jeremy Hunt ise ilk turda 30 oy barajını geçemeyerek elendi.

Zahavi, yaptığı açıklamada, liderlik yarışındaki rolünün artık sona erdiğini belirterek, tüm adaylara şans diledi.

PARTİNİN YENİ BAŞKANI 5 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

Oylamanın ikinci turu yarın öğlen saatlerinde yapılacak. İhtiyaç duyulması halinde adayların sayısını ikiye düşürmek için 18 Temmuz'da bir oylama daha yapılacak.

21 TEMMUZ'A KADAR ADAYLAR NETLEŞECEK

Liderlik yarışında son iki adayın en geç 21 Temmuz'a kadar belirlenmesi öngörülüyor.

Ardından ülke çapında yaklaşık 160 bin Muhafazakar Parti üyesi, ülkenin yeni başbakanını ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek.

Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve Başbakanlık Konutu 10 Numara'nın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.

ESKİ SAĞLIK BAKANI JAVİD, LİDERLİK YARIŞINDAN ÇEKİLMİŞTİ

Eski Sağlık Bakanı Sajid Javid ve milletvekili Rehman Chishti dün liderlik yarışından çekildiğini duyurmuştu.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da yarıştan çekildiğini açıklamış ve Sunak'ı destekleyeceğini bildirmişti.

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