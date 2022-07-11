11 Temmuz 2022, Pazartesi
İngiltere'de hareketli günler! Boris Johnson'un yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...
İngiltere'de 50'ye yakın milletvekilinin istifasıyla başlayan siyasi kriz sonrası Boris Johnson da görevinden ayrıldı. Ülke siyasi çalkantılarla boğuşurken Johnson'un yerine kim geçecek sorunu da yanıt arıyor. İngiliz basınında eski bakanların yanı sıra bazı yeni isimler aday olarak öne çıkarken seçilecek kişiye İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hükümeti kurma görevi verecek.
Giriş Tarihi: 11.07.2022 11:23
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