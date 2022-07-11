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İngiltere'de hareketli günler! Boris Johnson'un yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...

İngiltere'de 50'ye yakın milletvekilinin istifasıyla başlayan siyasi kriz sonrası Boris Johnson da görevinden ayrıldı. Ülke siyasi çalkantılarla boğuşurken Johnson'un yerine kim geçecek sorunu da yanıt arıyor. İngiliz basınında eski bakanların yanı sıra bazı yeni isimler aday olarak öne çıkarken seçilecek kişiye İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, hükümeti kurma görevi verecek.

Giriş Tarihi: 11.07.2022 11:23
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İngiltere’de hareketli günler! Boris Johnson’un yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...

İngiltere'de siyasi kriz sonrası koltuğunu bırakan Başbakan Boris Johnson ile ilgili İngiliz basınında çapıcı iddialar ortaya atılıyor.İstifasının ardından 10 Numara önünde açıklamalarda bulunan Başbakan Boris Johnson "Yeni lider görevine başlayana kadar, görevimde devam edeceğim. Görevimde benimle birlikte olan aileme, arkadaşlarıma ve İngiliz halkına teşekkür ederim. Bu başbakanlık süreci benim için çok önemli ve öğretici oldu" demişti. Peki Boris Johnson'un yerine kim geçecek?

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İngiltere’de hareketli günler! Boris Johnson’un yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...

İngiltere Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Boris Johnson'ın istifasının ardından basında adayların ismi öne çıkmaya başladı. Parti lideri seçilene kadar görevde kalacak olan Johnson, istifa konuşmasında yeni liderin seçilme sürecinin hemen başlayacağını ve seçim takviminin gelecek hafta açıklanacağını belirtti.

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İngiltere’de hareketli günler! Boris Johnson’un yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...

İngiliz basınında eski bakanların yanı sıra bazı yeni isimler aday olarak öne çıkarken seçilecek kişiye İngiltere Kraliçesi, hükümeti kurma görevi verecek.

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İngiltere’de hareketli günler! Boris Johnson’un yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...

Ancak yeni başbakan genel seçim istemezse İngiltere genel seçimleri 2025 yılının Ocak ayında yapılacak. Tory olarak adlandırılan Muhafazakar Parti liderliği için öne çıkan isimler, dün ve bugün basına açıklamalar yaparak başta 'vergi indirimi' olmak üzere vaatleri hakkında halkı bilgilendirmeye başladı.

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İngiltere’de hareketli günler! Boris Johnson’un yerine kim gelecek? İşte öne çıkan isimler...

SAĞLIK BAKANI SAJİD JAVİD
Son istifalara kadar Sağlık ve Sosyal Bakımdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Sajid Javid'in ismi öne çıkan adaylar arasında yer aldı. Javid, bankacılık sektöründeki kariyerinden sonra Maliye Bakanı olarak Johnson kabinesinde çalıştı.