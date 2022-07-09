İngiltere’de sular durulmuyor! Boris Johnson’ın istifası sonrası yeni başbakan nasıl belirlenecek?

İkinci turda adaylar yüzde 10 oy almak zorundalar. Bu da 36 vekil demek. Devam eden turlarda ise en az oyu alan aday eleniyor.

En son iki milletvekili kaldığında, yalnızca milletvekilleri değil, tüm Muhafazakar Parti üyelerinin (100 bin kişi civarında) katılacağı bir seçim yapılacak.