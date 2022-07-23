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ABD’de korkutan gelişme! İlk kez çocuklarda görüldü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 23.07.2022 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022
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ABD’de korkutan gelişme! İlk kez çocuklarda görüldü

Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken ABD’de korkutan bir gelişme yaşandı. İlk kez çocuklarda bu virüse rastlandı.Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.

ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.

Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.

ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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