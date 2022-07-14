Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den flaş Rusya savaşı açıklaması! Füzeli saldırıyla vurdular
Rusya savaşında çatışmalar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy son durum hakkında açıklama yaptı. Rus ordusunun Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine füzeli saldırı gerçekleştirdiğini açıklayan Zelenskiy, can kayıplarının olduğunu duyurdu.
Rus ordusunun Ukrayna'nın Vinnytsia kentindeki bir iş merkezine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda ölü sayısı artıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski saldırıda 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölenler arasında çocukların olduğu da belirtiliyor.
Rusya, Ukrayna'ya sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ediyor.
24 Şubat sabahı Ukrayna'ya salduran Rus ordusu bu kez Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini vurdu.
Ukrayna Acil Durum Servisi, tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı sonucu küçük bir çocuk da dahil olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti.
ZELENSKİ AÇIKLADI: ÖLÜ SAYISI 20'YE YÜKSELDİ
Bu açıklamadan dakikalar sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ölü sayısının 20'ye yükseldiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kyrylo Timoşenko da saldırıda en az 20 kişinin öldüğünü söyledi.
Saldırı ile ilgili açıklamalarda bulunan Zelenski şu ifadeleri kullandı;
"Rusya her gün sivil nüfusu yok ediyor, Ukraynalı çocukları öldürüyor ve askeri hiçbir şeyin olmadığı sivil hedeflere roketlerle hedef alıyor. Bu açık bir terör eylemi değilse nedir?"
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