Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’den flaş Rusya savaşı açıklaması! Füzeli saldırıyla vurdular

24 Şubat sabahı Ukrayna'ya salduran Rus ordusu bu kez Vinnytsia kentindeki bir iş merkezini vurdu.

Ukrayna Acil Durum Servisi, tarafından yapılan açıklamaya göre saldırı sonucu küçük bir çocuk da dahil olmak üzere 17 kişi hayatını kaybetti.