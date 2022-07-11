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Son dakika: Ukrayna açıkladı! Rusya'dan roketli saldırı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Son dakika: Ukrayna açıkladı! Rusya’dan roketli saldırı

Son dakika haberi... Ukrayna’nın Bakhmut bölgesinde beş katlı 2 bina Rusya’nın roket saldırısı sonucu yerle bir oldu. Saldırı sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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