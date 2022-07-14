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ABD İran'ın nükleer güç kullanmasına tahammül edemiyor! Biden İran'ı tehdit etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.07.2022
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ABD İran’ın nükleer güç kullanmasına tahammül edemiyor! Biden İran’ı tehdit etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için gerekirse güç kullanacağını söyledi. İran'la nükleer anlaşmayı diriltmekte kararlı olduğunu söyleyen Biden, "Şu andan daha kötü olan bir şey varsa o da nükleer silaha sahip İran" dedi.

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