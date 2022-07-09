Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Almanya kömüre geri dönüyor

Değişiklikle ilgili Almanya hükümeti "Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal eden Ukrayna'ya saldırısı ve Rus gaz arzını kısması, enerji piyasalarında büyük karışıklıklara yol açıyor. Şu anda gaz tedarikinde bir kesinti var. Tedarik durumu önemli ölçüde kötüleşti" açıklamasını yaptı.

Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, dün açıklama yaparak "Kendimizi enerji piyasalarındaki durumun daha da kötüleşmesine hazırlıyoruz. Gaz piyasasındaki durum gergin ve ne yazık ki durumun kötüleşmesini göz ardı edemeyiz. Bu yüzden enstrümanlarımızı keskinleştiriyor ve kendimizi hazırlıyoruz" dedi.