Rusya - Ukrayna savaşı sonrası Almanya kömüre geri dönüyor
Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı enerji konusu başta olmak üzere derinden yaraladı. Bu kapsamda Almanya'nın iki meclisi, Rusya'nın gaz gönderimini kısıtlaması nedeniyle kömürle çalışan elektrik santrallerini yeniden çalışır hale getirmek için yasa değişikliğini dün onayladı. Değişiklikle, rüzgar tribünleri gibi yeşil enerjinin yaygınlaşmasının hızlandırılacağı ifade edildi.
Almanya'da dün enerjinin bir ulusal güvenlik sorunu haline gelmesiyle Enerji Güvenliği Yasası'ndaki değişiklik onayladı.
Buna göre yeşil enerji üretimi hızlandırılacağı ve kömürle çalışan elektrik santrallerinin yeniden açılacağı belirtildi.
Değişiklikle ilgili Almanya hükümeti "Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal eden Ukrayna'ya saldırısı ve Rus gaz arzını kısması, enerji piyasalarında büyük karışıklıklara yol açıyor. Şu anda gaz tedarikinde bir kesinti var. Tedarik durumu önemli ölçüde kötüleşti" açıklamasını yaptı.
Ekonomi ve İklim Bakanı Robert Habeck, dün açıklama yaparak "Kendimizi enerji piyasalarındaki durumun daha da kötüleşmesine hazırlıyoruz. Gaz piyasasındaki durum gergin ve ne yazık ki durumun kötüleşmesini göz ardı edemeyiz. Bu yüzden enstrümanlarımızı keskinleştiriyor ve kendimizi hazırlıyoruz" dedi.
SANAYİCİLER BÜROKRASİNİN AZALTILMASINI İSTİYOR
Sanayicileri temsil eden Alman Endüstrileri Federasyonu (BDI), dün açıklama yaparak yasa değişikliğinin onaylanmasıyla ilgili kömürlü termik santralleri geçici olarak çalıştırılmasının geç bir karar olduğunu ancak doğru bir karar olduğunu belirtti.
Açıklamada yönetmeliklerin en kısa sürede uygulamaya konulmasının ve enerji krizinde daha fazla zaman kaybedilmemesinin altı çizilirken "Politikacılar ve iş dünyası, yaklaşan ısıtma mevsiminden önce gaz tasarrufu yapmak ve depolama tanklarını doldurmak için yaz aylarını kullanmalıdır. Aksi takdirde, sanayide üretim düşüşleri ile ciddi bir gaz sıkıntısı riski vardır. Gergin durumda, kazanılan her gün ve tasarruf edilen her metreküp gaz önemlidir" ifadeleri yer aldı.
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