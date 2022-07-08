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ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım: Geliştirilmiş HIMARS'lar Ukrayna'ya gönderiliyor

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 08.07.2022 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022
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ABD’den Rusya’yı kızdıracak adım: Geliştirilmiş HIMARS’lar Ukrayna’ya gönderiliyor

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, Rus işgali altında olan Ukrayna'ya, aralarında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve gelişmiş top mühimmatının bulunduğu 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacaklarını bildirdi.

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili Biden yönetiminin Ukrayna'ya yapacağı yeni 400 milyon dolarlık askeri yardım paketine ilişkin detayları paylaştı.

1000 ADET TOP MERMİSİ İLE GİDECEK

Yetkili, bu pakette 4 HIMARS, bu sistemler için ek mühimmat, 3 ekipman kurtarma aracı, 1000 adet 155 milimetre top mermisi olduğunu söyledi.

"DAHA GELİŞMİŞ DAHA HASSAS"

Pakette yedek parça ve topçu atışlarına karşı savunma sistemlerinin de yer aldığını anlatan yetkili, verilecek 155 milimetre top mermilerinin öncekilere göre daha gelişmiş bir seri ve daha hassas güdüme sahip olduğunu belirtti.

UKRAYNA'DAKİ HIMARS SAYISI 12 OLACAK

HIMARS'ın sahada çok etkili olduğunu ifade eden yetkili, bu yeni verilecek 4 adetle birlikte Ukrayna'nın elindeki HIMARS sayısının 12'ye ulaşacağını aktardı.

Yetkili, Rusya'nın, Ukrayna'ya verilen HIMARS'ları vurduğuna ilişkin iddiasını da yalanladı ve Ukrayna ordusunun halen daha önce verilen 8 sistemi kullanmaya devam ettiğini ileri sürdü.

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