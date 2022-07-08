ABD’den Rusya’yı kızdıracak adım: Geliştirilmiş HIMARS’lar Ukrayna’ya gönderiliyor

UKRAYNA'DAKİ HIMARS SAYISI 12 OLACAK

HIMARS'ın sahada çok etkili olduğunu ifade eden yetkili, bu yeni verilecek 4 adetle birlikte Ukrayna'nın elindeki HIMARS sayısının 12'ye ulaşacağını aktardı.

Yetkili, Rusya'nın, Ukrayna'ya verilen HIMARS'ları vurduğuna ilişkin iddiasını da yalanladı ve Ukrayna ordusunun halen daha önce verilen 8 sistemi kullanmaya devam ettiğini ileri sürdü.