İngiltere’de başbakanlık yarışında ikinci oylama : Sunak yine önde

Bugün yapılan oylama sonuçlarına göre elenen aday Suella Braverman oldu. İlk turda 32 oy alan Braverman, ikinci turda 5 oy daha az alarak 27 oyla elendi.

İKİ ADAY KALANA KADAR OYLAMA DEVAM EDECEK



Başbakanlık yarışında Braverman'ın elenmesiyle geriye beş aday kaldı. 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oylamalarda üç aday daha elenecek. 21 Temmuz itibarıyla kalan iki aday oy almak için siyasi kampanyalarını yürütmeye devam edecek. İngiltere Başbakanı, 5 Eylül'de belli olacak.