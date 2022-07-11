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Putin Ukrayna savaşıyla birlikte yelkeni Asya'ya açtı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.07.2022
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Putin Ukrayna savaşıyla birlikte yelkeni Asya’ya açtı!

Ukrayna savaşıyla birlikteBatı ile ipleri tamamen koparan Rusya, ÇinHindistan ve Afrika’ya yelken açtı. Denizde yeni hatlar ve ortak şirketler kurulurken bir yandan da iş dünyası arasında ikili görüşmeler hızlandı. İlk üç ayda ticaret %38 arttı.

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