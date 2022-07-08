Rusya'dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması! İngiltere'nin gönderdiği 2 Harpoon vuruldu
Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar devam ederken, Batı ülkelerinin bölgeye sevkiyatları dikkat çekiyor. Hava kuvvetleri ile hakimiyetini sürdürmek isteyen Rusya'dan yapılan açıklamada, İngiltere'den Ukrayna'ya teslim edilen 2 Harpoon kıyı füze sisteminin imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli füzeyle Odessa bölgesinde Liman yerleşim birimi civarında İngiltere'den Ukrayna'ya teslim edilen 2 Harpoon kıyı füze sistemini yok ettiklerini bildirdi.
Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rus ordusunun taarruzlarını sürdürdüğünü belirten Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Oçakov şehri yakınlarında Ukrayna Bölgesel Savunma Birliklerinin ateş altına alındığını ve bunun sonucunda 290'a yakın Ukrayna askerinin ve 29 askeri zırhlı aracın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Mıkolayiv şehrinde Ukrayna bölgesel savunma birliklerine ait geçici dağıtım noktasını Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerinin vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda da 85 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, 15 askeri teknik aracının yok edildiğini dile getirdi.
Denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli silahla Odessa bölgesinde Liman yerleşim birimi civarında İngiltere'den Ukrayna'ya teslim edilen 2 Harpoon kıyı füze sisteminin imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, Rus uçaklarından fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kramatorsk şehrinde 2 adet Toçka-U füze sistemi ile 150'den fazla Ukraynalı milliyetçi gücün vurulduğunu ifade etti.
Donetsk'te Mayaki yerleşim biriminde Grad çok namlulu roketatar ile mühimmat deposunun yok edildiğini kaydeden Konaşenkov, bir günde 4 çok namlulu roketatar ve 4 top bataryasının vurulduğunu söyledi.
Konaşenko, Rus hava muharebe taktik birlikleri ile topçu ve füze birliklerinin Dnipro bölgesinde Annovka yerleşim birimindeki Ukrayna ordusuna ait hedefleri vurduğunu dile getirdi.
Rus Su-35 savaş uçaklarının Mıkolayiv bölgesinde Lazarevka yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Mig-29 ve Su-25 savaş uçaklarını düşürdüğünü belirten Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin de Donetsk bölgesinde Golubovka yerleşim biriminde Ukrayna'ya ait bir Mig-29 uçağını, farklı yerlerde de 9 insansız hava aracını vurduğunu aktardı.
Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 237 uçak, 137 helikopter, 1488 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 964 tank ve zırhlı araç, 730 çok namlulu roketatar, 3 bin 112 obüs ve havan topu, 4 bin 76 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.
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