Rusya’dan flaş Ukrayna savaşı açıklaması! İngiltere’nin gönderdiği 2 Harpoon vuruldu

Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 237 uçak, 137 helikopter, 1488 insansız hava aracı, 353 hava savunma füze sistemi, 3 bin 964 tank ve zırhlı araç, 730 çok namlulu roketatar, 3 bin 112 obüs ve havan topu, 4 bin 76 özel askeri araç imha edildi." ifadelerini kullandı.

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