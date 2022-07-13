NATO’dan flaş ’PKK’ açıklaması: Örgüte karşı iş birliği oldukça önemli

"PKK'YA KARŞI İŞ BİRLİĞİ" VURGUSU

Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğiyle ilgili "Üçlü muhtıra halka açık. Herkes okuyabilir. Her ne konuda anlaştılarsa orada yazıyor. Ne eksik ne fazla." ifadelerini kullandı.

Muhtıradaki ana mesajın, üç ülkenin terörle mücadelede daha fazla birlikte çalışacakları olduğunu belirten Stoltenberg, "PKK, AB'ye göre terörist bir örgüttür. PKK, İsveç, Finlandiya ve tüm AB üyelerince terörist kabul ediliyor. İstihbarat paylaşımı, birlikte çalışma ve iade taleplerine cevap verme, makul ve önemli." diye konuştu.

Stoltenberg, özellikle iade talepleriyle ilgili kararların iç hukuk ve Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi dahilinde yapılacağını ifade etti.