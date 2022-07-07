HaberlerGaleriBoris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson'ın dedesi kimdir?
Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson'ın dedesi kimdir?
Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere'de istifa furyası sürüyor. Salı gününden bu yana Johnson'un hükümetinden 50'den fazla üst düzey yetkili istifa etti. İstifalar sonrası Başbakan Boris Johnson çok zor durumda kalırken, Johnson'un istifa edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Boris Johnson'ın dedesi kimdir? İşte cevaplar...