Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson’ın dedesi kimdir?

Johnson, dün kabinesinin kalan üyeleriyle bir araya geldi ve birçoğunun kendisini istifaya çağırdığı bildirildi. İngiltere Başbakanı istifa çağrılarını reddetti ve "mücadeleye devam etme" sözü verdi. Diğer taraftan Johnson kariyeri boyunca birçok skandala karıştı halkı yanıltmak ile suçlandı. Ancak, birçok milletvekili için bardağı taşıran son damla, Johnson'ın, hakkında cinsel istismar suçlamaları bulunduğu konusunda bilgilendirildiği halde Christopher Pincher'ı Muhafazakar Parti'nin disiplin organında üst düzey bir göreve getirmesi oldu.