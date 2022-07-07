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Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson'ın dedesi kimdir?

Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere'de istifa furyası sürüyor. Salı gününden bu yana Johnson'un hükümetinden 50'den fazla üst düzey yetkili istifa etti. İstifalar sonrası Başbakan Boris Johnson çok zor durumda kalırken, Johnson'un istifa edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Boris Johnson'ın dedesi kimdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.07.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022 12:53
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Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson’ın dedesi kimdir?

Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere'de Maliye ile Sağlık bakanlarıyla başlayan istifa furyasında son gelişmeler yakından takip ediliyor. 50'den fazla üst düzey yetkilinin istifa etmesinin ardından gözler Boris Jonhson'a çevrildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un istifa edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson'ın dedesi kimdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson’ın dedesi kimdir?

BORİS JOHNSON İSTİFA ETTİ Mİ?

İngiliz medyası, Johnson'un istifa edeceğini iddia etti. BBC de dahil olmak üzere birçok İngliz medya kuruluşu Başbakan Boris Johnson'un istifa edeceğini duyurdu.

Öte yandan, üst düzey hükümet yetkililerinin de istifaları sürüyor. Son olarak Galler Bakanı Simon Hart'ın görevini bıraktığı açıklandı. Başbakan Boris Johnson'sa baskılara rağmen istifa etmeyeceğini söyledi.

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Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson’ın dedesi kimdir?

Johnson, dün kabinesinin kalan üyeleriyle bir araya geldi ve birçoğunun kendisini istifaya çağırdığı bildirildi. İngiltere Başbakanı istifa çağrılarını reddetti ve "mücadeleye devam etme" sözü verdi. Diğer taraftan Johnson kariyeri boyunca birçok skandala karıştı halkı yanıltmak ile suçlandı. Ancak, birçok milletvekili için bardağı taşıran son damla, Johnson'ın, hakkında cinsel istismar suçlamaları bulunduğu konusunda bilgilendirildiği halde Christopher Pincher'ı Muhafazakar Parti'nin disiplin organında üst düzey bir göreve getirmesi oldu.

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Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson’ın dedesi kimdir?

"GÖREVDEN ALINMAKTANSA İSTİFAYI TERCİH ETTİ"

Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven Londra'dan aktardı. Düven, "İstifa sayısı 50'yi geçince istifa etmesi an meselesiydi. Bugün belki öğle saatlerinde 10 Numara önünde bir açıklama yapabilir. İstifasını net bir şekilde basının önünde açıklayabilir bu beklentiler arasında. Görevden alınmaktansa istifa etmeyi tercih etti diyebiliriz. Beklenen bir gelişmeydi. Bu istifayla birlikte İngiltere siyaseti yeniden şekillenecek." ifadelerini kullandı.

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Boris Johnson istifa etti mi? İngiltere Başbakanı Boris Johnson kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Johnson’ın dedesi kimdir?

BORIS JOHNSON KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson, 19 Haziran 1964 tarihinde ABD'nin New York ilçesinde dünyaya geldi.