Joe Biden Boris Johnson’un istifasını pek umursamadı: İş birliğimiz sürecektir

"İNGİLTERE HALKIYLA ÖZEL İLİŞKİMİZ SÜRECEK"

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın toplantısında, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "İngiltere halkıyla özel ilişkimiz sürecek, bu değişmeyecek." dedi.

Biden'ın geçen hafta Madrid'deki NATO Zirvesi'nde olduğunu anımsatan Jean-Pierre, "Biden'ın basın toplantısında söylediklerini hepiniz duydunuz. NATO ülkeleri bir kez daha Ukrayna'ya yardımı sürdüreceklerini söyledi. Bu değişmeyecek." diye konuştu.