Joe Biden Boris Johnson'un istifasını pek umursamadı: İş birliğimiz sürecektir
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un istifasına ilişkin konuştu. İngiltere ile iş birliğinin sürdürülmesini beklediğini söyleyen Biden, "Bu iş birliğine Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve Putin'e hesap sorulması da dahil" dedi.
İngiliz hükümetinde Salı gününden bu yana art arda devam eden istifaların sayısı toplamda 59'a ulaşmış, İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendisine yöneltilen istifa baskılarının ardından bugün Başbakanlık Ofisi'nin önünde istifa ettiğini açıklamıştı.
"İŞ BİRLİĞİMİZİN SÜRMESİNİ UMUYORUM"
Konuya ilişkin ABD Başkanı Joe Biden'dan açıkalama geldi. Yazılı bir açıklama yapan Biden, "Birçok öncelikli konuda, tüm dünyadaki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla olduğu gibi İngiltere hükümeti ile de yakın iş birliğimizi sürdürmeyi bekliyoruz." ifadesini kullandı.
BİDEN'DAN 'UKRAYNA VE PUTİN' VURGUSU
Bu iş birliğine Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin de dahil olduğunu belirten Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den de yaptıklarının hesabının sorulması için İngiltere ile iş birliklerini sürdüreceklerini kaydetti.
"İNGİLTERE HALKIYLA ÖZEL İLİŞKİMİZ SÜRECEK"
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise günlük basın toplantısında, ABD ile İngiltere arasındaki ittifakın güçlü bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "İngiltere halkıyla özel ilişkimiz sürecek, bu değişmeyecek." dedi.
Biden'ın geçen hafta Madrid'deki NATO Zirvesi'nde olduğunu anımsatan Jean-Pierre, "Biden'ın basın toplantısında söylediklerini hepiniz duydunuz. NATO ülkeleri bir kez daha Ukrayna'ya yardımı sürdüreceklerini söyledi. Bu değişmeyecek." diye konuştu.
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