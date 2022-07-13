AB kendi raporunda itiraf etti: Avrupa PKK'yı beslemeyi sürdürüyor
Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı Europol'ün yayımladığı son 'terörizm' raporunda, PKK'nın Avrupa'dan topladığı yardımlarla faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı. Terör örgütü mensuplarının, Avrupalı teröristlere eğitim verdiğini bilgisinin de yer aldığı raporda, "Avrupalı aşırı sol teröristler, PKK/YPG'nin aktif olduğu bölgelere gelerek silah ve patlayıcı eğitimi alıyor" denildi.
AB Polis Teşkilatı Europol, "Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trendi 2022 Raporu"nu yayınladı. 10 bölüm içeren 96 sayfalık terör raporunda, terör örgütü PKK ve YPG aynı faaliyetler içinde sıralandı.
Türkiye'nin terörle mücadele politikalarına atıf yapılan raporda PKK/YPG'nin ortak faaliyetlerle Avrupa'daki terör şebekeleriyle işbirliği halinde olduğunun belgelendiği kaydedildi.
"ÇOK BÜYÜK TERÖR SALDIRILARI YAPMA TEHDİDİ TAŞIYORLAR"
Rapora göre, Avrupalı aşırı sol teröristlerin PKK/YPG'nin aktif olduğu bölgelere gelerek silah ve patlayıcı eğitimi aldıkları hatta çatışmalara katıldıkları belirtilderek, söz konusu Avrupalı teröristlerin çok büyük terör saldırıları yapma tehdidi taşıdıkları bildirildi.
PKK, AVRUPA'DA YASADIŞI YOLLARLA PARA TOPLUYOR
Raporda, Avrupa'da destekçilerinden yasadışı yollarla para toplayan PKK sorumlularının özellikle Almanya'dan bankalar yoluyla terör örgütüne maddi kazanç sağladığı ve para aklama suçlarını işledikleri belirtildi. Söz konusu suçlar yanında silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti gibi suçların da örgüt üyelerince işlenen bazı suçlar arasında yer aldığı ifade edildi.
SDF TERÖR YAPILANMASI 65 BİN KİŞİYİ HAPİSHANELERDE TUTUYOR
Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri (SDF) terör yapılanmasının 65 bin kişiyi hapishanelerde tuttuğu aktarılan raporda, buralarda insani koşulların her geçen gün daha kötüye gittiği ve insan hakları ihlallerinin yaşanmaya devam ettiği belirtildi. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan olan bu kişilerin hiçbir eğitim ve sağlık hakkına sahip olmadan yaşamaya maruz bırakıldığı kaydedildi.
IRKÇI YAPILANMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ
Raporda ayrıca, Avrupa'da yükselen ve çok büyük bir tehlike haline gelen sağ kanat ve sol kanat terör ve ırkçı yapılanmalarına dikkat çekildi. Söz konusu oluşumların Avrupa'da çok ciddi ve büyük eylemler yapma riskinin dikkate alınması gerektiği vurgusu yapıldı.
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