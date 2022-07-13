AB kendi raporunda itiraf etti: Avrupa PKK’yı beslemeyi sürdürüyor





SDF TERÖR YAPILANMASI 65 BİN KİŞİYİ HAPİSHANELERDE TUTUYOR



Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Suriye Demokratik Güçleri (SDF) terör yapılanmasının 65 bin kişiyi hapishanelerde tuttuğu aktarılan raporda, buralarda insani koşulların her geçen gün daha kötüye gittiği ve insan hakları ihlallerinin yaşanmaya devam ettiği belirtildi. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan olan bu kişilerin hiçbir eğitim ve sağlık hakkına sahip olmadan yaşamaya maruz bırakıldığı kaydedildi.





IRKÇI YAPILANMALARA DİKKAT ÇEKİLDİ



Raporda ayrıca, Avrupa'da yükselen ve çok büyük bir tehlike haline gelen sağ kanat ve sol kanat terör ve ırkçı yapılanmalarına dikkat çekildi. Söz konusu oluşumların Avrupa'da çok ciddi ve büyük eylemler yapma riskinin dikkate alınması gerektiği vurgusu yapıldı.