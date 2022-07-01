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Başkan Erdoğan'ın sözleri İsveç'teki PKK'lı vekili çıldırttı! NATO'yu hedef aldı | İsveç karıştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Başkan Erdoğan’ın sözleri İsveç’teki PKK’lı vekili çıldırttı! NATO’yu hedef aldı | İsveç karıştı

Başkan Erdoğan'ın Madrid'deki NATO Zirvesi'nden istediklerini alarak dönmesi İsveç'i karıştırdı. İsveç'in koruduğu PKK'lı vekil, Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası NATO'yu hedef aldı. Başkan Erdoğan'a 73 teröristin iade edileceği sözünün verilmesi İsveç'i karıştırdı.

Tüm dünyanın gözünü çevirdiği İspanya'nin başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük dikkat çektiği zirveye 30 NATO üyesi ülke ile 'partner ülkeler' adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore de katıldı.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ile Finlandiya'nın NATO süreçleri ile ilgili 3 ülke liderlerinin huzurunda 3'lü memorandum imzalandı.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kazanılan bu zafer ile PKK/YPG/PYD ile birlikte FETÖ'nün de bir terör örgütü olduğu uluslararası bir anlaşmayla net olarak ortaya konmuş oldu.

Dün akşam Başkan Erdoğan'ın "İsveç, 73 teröristin iadesi için söz verdi" açıklamaları İsveç'te ortalığı karıştırdı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları İsveç'te ipleri iyice gerdi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 'yapılan anlaşmanın yalnızca terör suçlularını ilgilendirdiğinin' altını çizdi. İsveç medyası ise istenilen sayının çok fazla olduğunu dile getirdi. Yapılan yorumlarda "Bu sayı, daha önce iddia edilen rakamın 2 katından fazla" dedi.

Yeşiller Partisi Sözcüsü Marta Stenevi ise anlaşmanın detayları için İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den bilgi istedi.

Stenevi sosyal medya hesabı üzerinden, "Şimdi Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin Türkiye ile yapılan anlaşmanın detaylarını anlatması gerekiyor" ifadelerine bulundu.

PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Kürtler ve diğer azınlıklar için mücadele devam edecek. NATO militarizmine karşı ve savaşa karşı dayanışma, konuşma özgürlüğü ve insan haklarına saygı için gücümüzü birleştireceğiz" dedi.

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