Başkan Erdoğan'ın sözleri İsveç'teki PKK'lı vekili çıldırttı! NATO'yu hedef aldı | İsveç karıştı
Başkan Erdoğan'ın Madrid'deki NATO Zirvesi'nden istediklerini alarak dönmesi İsveç'i karıştırdı. İsveç'in koruduğu PKK'lı vekil, Türkiye ile yapılan anlaşma sonrası NATO'yu hedef aldı. Başkan Erdoğan'a 73 teröristin iade edileceği sözünün verilmesi İsveç'i karıştırdı.
Tüm dünyanın gözünü çevirdiği İspanya'nin başkenti Madrid'deki NATO Zirvesi geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük dikkat çektiği zirveye 30 NATO üyesi ülke ile 'partner ülkeler' adı altında Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore de katıldı.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ile Finlandiya'nın NATO süreçleri ile ilgili 3 ülke liderlerinin huzurunda 3'lü memorandum imzalandı.
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kazanılan bu zafer ile PKK/YPG/PYD ile birlikte FETÖ'nün de bir terör örgütü olduğu uluslararası bir anlaşmayla net olarak ortaya konmuş oldu.
Dün akşam Başkan Erdoğan'ın "İsveç, 73 teröristin iadesi için söz verdi" açıklamaları İsveç'te ortalığı karıştırdı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları İsveç'te ipleri iyice gerdi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 'yapılan anlaşmanın yalnızca terör suçlularını ilgilendirdiğinin' altını çizdi. İsveç medyası ise istenilen sayının çok fazla olduğunu dile getirdi. Yapılan yorumlarda "Bu sayı, daha önce iddia edilen rakamın 2 katından fazla" dedi.
Yeşiller Partisi Sözcüsü Marta Stenevi ise anlaşmanın detayları için İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den bilgi istedi.
Stenevi sosyal medya hesabı üzerinden, "Şimdi Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin Türkiye ile yapılan anlaşmanın detaylarını anlatması gerekiyor" ifadelerine bulundu.
PKK'lı vekil Amineh Kakabaveh ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak "Kürtler ve diğer azınlıklar için mücadele devam edecek. NATO militarizmine karşı ve savaşa karşı dayanışma, konuşma özgürlüğü ve insan haklarına saygı için gücümüzü birleştireceğiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL 3. dönem sınavı ne zaman? 2022 AÖL açık lise 3. dönem sınavı ayın kaçında yapılacak? Sınav online mı olacak?
- Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir, neden kutlanıyor? 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kutlama mesajları! İşte anlam ve önemi...
- Emekli ikramiyesi ödeme takvimi: 2022 SSK, Bağ-Kur, 4C emekli bayram ikramiyesi ne zaman, hangi gün yatacak?
- LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 LGS tercihleri ne zaman başlıyor? Lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri...
- Survivor Batuhan mektup olayı ne? Acun Ilıcalı'nın Batuhan'a mektup yazdığı iddiası ortalığı karıştırdı...
- Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Haziran ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE rakamları...
- Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu kimdir? Zuhal Kalaycıoğlu geçen sene ne dedi? "Geçen sene baya..."
- Survivor Batuhan'ın annesine ne oldu? Survivor Batuhan'ın annesi Gülhayat Karacakaya kim, ne söyledi? "Bir anneye yakışmayan şeyler"
- Survivor 2022 şampiyon kim oldu? Survivor birincisi kim oldu, kazandı? Nisa mı, Adem mi şampiyon oldu? Acun Ilıcalı son dakika açıkladı...
- Survivor SMS ücreti ne kadar, kaç TL? Survivor 2022 SMS ücreti kaç para?
- 3 maddeyle erken emeklilik fırsatı! Tek çırpıda 6 yıl birden düşüyor! 51,52,53,54 yaşında primi dolan herkes...
- Survivor birincisi ne kadar, kaç TL kazanacak? Survivor 2022 1.sine ne veriliyor, ödülü ne? İşte kazanan isimin alacağı büyük ödül...