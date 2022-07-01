Dünya bu vahşeti konuşuyor! 5 yaşındaki çocuk annesi, üvey babası ve üvey kardeşi tarafından öldürüldü!

"ÖLÜME ADIM ADIM YAKLAŞTIĞINI BİLİYORDUNUZ VE HİÇBİR ŞEY YAPMADINIZ"

Yargıçlar mahkemede cani anneye "Oğlunuzu daha fazla yaralanmadan koruma fırsatınız oldu ve hiçbir şey yapmadınız. Logan'a yapılan vahşi saldırılar hangi tarihte gerçekleşmiş olursa olsun, onun hayatını kaybettiği cuma günü ölüme adım adım yaklaştığını biliyordunuz ve hiçbir şey yapmadınız." dedi.