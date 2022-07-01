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Dünya bu vahşeti konuşuyor! 5 yaşındaki çocuk annesi, üvey babası ve üvey kardeşi tarafından öldürüldü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.07.2022 Güncelleme Tarihi: 01.07.2022
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Dünya bu vahşeti konuşuyor! 5 yaşındaki çocuk annesi, üvey babası ve üvey kardeşi tarafından öldürüldü!

Bütün fotoğraflarında daima gülümseyen 5 yaşındaki Logan Mwangi, tüyler ürperten bir cinayete kurban gitti. Dehşet veren ayrıntılar ve soruşturma süreci dünya medyası tarafından takip edilen bu kan donduran cinayet, mahkemenin verdiği mahkumiyet kararıyla yeniden gündem oldu. İşte ayrıntılar…

Logan Mwangi Temmuz 2021'de canice işlenmiş bir cinayete kurban gitti. Öldüğünde yalnızca 20 kilogram ağırlığında olan bu masum çocuk, katillerinin ortaya çıkmasıyla beraber aniden sadece Birleşik Krallık'ta değil bütün dünyada gündem oldu.

EL BİRLİĞİYLE ÖLDÜRMÜŞLER!

Logan'ın katilleri annesi 31 yaşındaki Angharad Williamson, üvey babası 40 John Cole ve 14 yaşındaki üvey kardeşi Craig Mulligan olarak açıklandı.

GİZLİLİK KARARI KALDIRILDI

Mahkeme önce 14 yaşındaki katilin adını açıklamamış ancak kamu yararı gözetilen davadaki gizlilik kararı sadece birkaç gün önce kaldırılmıştı ve katil üvey kardeşin adı basına verilmişti.

Talihsiz çocuğun cesedi, Bridgend ilçesi, Sarn'da bulunan evinin yakınında, Ogmore Nehri'nde bulunmuştu.

5 YAŞINDAKİ MASUMU ÖLDÜRÜP NEHRE ATTILAR!

Logan'ın annesi, üvey babası ve üvey kardeşine, beş yaşındaki çocuğu öldürüp cesedini nehre atmak suçundan ömür boyu hapis cezası verildi.

İŞTE CEZALARI…

40 yaşındaki John Cole en az 29 yıl hapis yatacak, Logan'ın annesi 31 yaşındaki Angharad Williamson ise en az 28 yıl hapis cezasını hapishanede doldurmak zorunda.

14 yaşındaki Craig Mulligan ise en az 15 yıl hapis yatacak. Üçü de Temmuz 2021'de Logan'ı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Bir yargıcın bir gizlilik kararını kaldırmasından sonra ilk kez adı kamuoyuna açıklanabilen Mulligan, Cole'un biyolojik oğlu değil. Cole'un eski sevgilisinin çocuğu olan Craig Mulligan dokuz aylıktan itibaren Cole tarafından büyütülmüş ve onu babası olarak görüyor.

Üç çocuk katili yan yana... Bu vahşet duyan herkesin yüreğini dağladı.

YARGIÇTAN ANNEYE: KENDİNİ KORUMAK İÇİN UYDURDUĞUNUZ BİR YALAN

Anne Williamson'ın, Cole ve Mulligan'ın cesedi bulunmadan iki gün önce Logan'a saldırdığı ve Logan'ın yardım almak için evden kaçtığı şeklindeki iddiaları yargıç Jefford tarafından reddedilmiş ve "Bu, olaydan sonra kendinizi korumak için uydurduğunuz bir yalan." cevabı almıştı.

"ÖLÜME ADIM ADIM YAKLAŞTIĞINI BİLİYORDUNUZ VE HİÇBİR ŞEY YAPMADINIZ"

Yargıçlar mahkemede cani anneye "Oğlunuzu daha fazla yaralanmadan koruma fırsatınız oldu ve hiçbir şey yapmadınız. Logan'a yapılan vahşi saldırılar hangi tarihte gerçekleşmiş olursa olsun, onun hayatını kaybettiği cuma günü ölüme adım adım yaklaştığını biliyordunuz ve hiçbir şey yapmadınız." dedi.

Polis memurları, Logan'ı evinden sadece 250 metre uzaklıktaki Pandy Park'ta kısmen nehre batmış halde buldu. 5 yaşındaki yavrunun üzerinde dinozor pijama altı ve Örümcek Adam bluzu vardı.

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